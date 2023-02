Sion: in panchina va il presidente

Dopo lo 0-4 dell'ultima partita in campionato, svolta nel club di Mario Balotelli: l'allenatore è stato sospeso

27-02-2023 18:39

Dopo lo 0-4 contro il San Gallo e le contestazioni a Mario Balotelli (una sua maglia è stata bruciata dai tifosi e alcuni striscioni erano apertamente in polemica con l’attaccante), arriva una svolta in casa Sion: il tecnico Fabio Celestini è stato sospeso per una settimana. Mercoledì in Coppa di Svizzera contro il Lugano andrà così in panchina il presidente Christian Constantin.

Dopo 22 giornate, il Sion è ultimo in classifica insieme a Winterthur. Retrocede solo una squadra. Balotelli ha giocato soltanto 12 partite e ha segnato appena 5 go, l’ultimo dei quali nel mese di novembre.