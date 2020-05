Siparietto Ronaldo-Del Piero scatena le reazioni dei social

Se tifosi ed addetti ai lavori avessero sempre la seraficità e la trasparenza di Del Piero e Ronaldo, il Fenomeno brasiliano, tanti livori tra Juventus e Inter sarebbero scemati da tempo. I due ex campioni si sono ritrovati in una diretta Instagram a parlare del passato, a farsi complimenti reciproci (“quando è arrivato Ronaldo in Italia ho avuto più stimoli” e dall’altra parte “Meritavi anche tu il Pallone d’oro“) ma anche a ricordare gli scontri diretti pieni di polemiche dei loro tempi.

Ronaldo ricorda con Del Piero il 5 maggio

Ronaldo parla del 5 maggio e dice: “Abbiamo perso noi la partita, nessuna interferenza, ma fu una settimana molto strana. Si parlava di Nesta all’Inter che era già fatto, tante altre cose, siamo andati un po’ rilassati in campo e la Lazio ci ha puniti. È una ferita, ogni anno mi taggano su Instagram con me che piango il 5 maggio, che rabbia”.

Del Piero parla con Ronaldo di Juventus-Inter del ’98

Del Piero invece ha rievocato il celebre fallo mai fischiato a Iuliano per il contatto con Ronaldo nello scontro diretto a Torino del ’98: “Era una situazione strana. Io feci la mia parte, un minuto dopo quel contatto io non segnai”.

“Non avevamo bisogno di aiuto e certi episodi rischiano di macchiare la stagione. Noi eravamo ancora in testa, ma c’era una tensione che arrivava da altre parti. Non solo dall’Inter“.

“Tutte le squadre erano in tensione, ogni intervento era complicato. Sono stati anni un po’ macchiati, ma quelle due squadre e le altre hanno dato vita al miglior momento del calcio italiano”.

Sui social le reazioni dei tifosi alle parole di Ronaldo e Iuliano

Fioccano i commenti sul web, gli juventini incalzano: “Ancora con queste scemenze per un fallo di sfondamento” o anche: “Mentre l’Inter all’andata per il fallo di West su Inzaghi, o il gol annullato sempre a Inzaghi, ne aveva bisogno.. finì 1a 0 pure quella con 3 punti all’Inter e zero alla Juve”.

C’è chi scrive: “Tutto questo casino per un pareggio possibile, ricordo ai prescritti, era la Juve in vantaggio 1-0” e infine: “Sono andati a Roma con la partita apparecchiata, ma 3 o 4 laziali non erano d’accordo e non sono stati pronti a reagire alla situazione”.

SPORTEVAI | 09-05-2020 12:03