Siviglia-Juventus, i convocati bianconeri: quattro assenti in Spagna

La squadra è partita per la trasferta che vale la finale di Europa League: i convocati di Massimiliano Allegri

17-05-2023 16:20

La Juventus è partita con destinazione Siviglia dove, domani sera, giocherà il ritorno delle semifinali di Europa League. All’andata, il risultato è stato di 1-1 con il pari acciuffato in pieno recupero da Gatti. Per la gara in Spagna, Massimiliano Allegri ha dovuto lasciare a casa quattro giocatori: gli infortunati Pogba, Bonucci e De Sciglio e Matias Soulé, impegnato con l’Argentina per il Mondiale Under 20.

Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior.