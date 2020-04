Siviglia, taglio stipendi al 70% per i giocatori

Il Siviglia ha fatto sapere che i calciatori hanno accettato un taglio del 70% agli ingaggi durante la sosta forzata delle competizioni a causa dell'emergenza coronavirus. L'accordo coinvolge la prima rosa maschile e femminile e le formazioni del settore giovanile.

L'Erte, l'equivalente della cassa integrazione in Italia, sarà applicato anche a 106 dipendenti, esclusi quelli che possono continuare a lavorare in smart working, ma anche i membri del Cda si ridurranno gli stipendi per "contribuire alla sostenibilità economica della societa'".

SPORTAL.IT | 08-04-2020 15:30