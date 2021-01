Skriniar soddisfatto ma: "Dobbiamo subire meno reti"

Nella giornata di ieri, 3 gennaio, l’Inter di Antonio Conte ha portato a casa la prima vittoria dell’anno con il successo per 6 a 2 contro il Crotone.

A parlare all’indomani del match in casa a San Siro, Milan Skriniar a “Sport Mediaset”: “Stiamo lavorando, stiamo facendo le cose giuste secondo me. Soprattutto, cerchiamo di dare continuità al lavoro e ai risultati. Prendere meno gol? Sicuramente sì, l’anno scorso non prendevamo tante reti. Adesso la cosa importante è che stiamo segnando di più, ma noi difensori dobbiamo subire meno reti possibile”.

OMNISPORT | 04-01-2021 20:25