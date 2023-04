Slittano i Playoff di C, 11 maggio la data del via

Il comitato della Lega Pro tramite un comunicato: “Il Consiglio Direttivo ha deciso di costituirsi in giudizio insieme a tutte le sue associate a tutela dell'immagine e della credibilità delle stesse”

27-04-2023 23:51

I playoff di Serie C slittano ufficialmente all’11 maggio. Arriva la comunicazione ufficiale della Lega Pro dopo la riunione del Consiglio Direttivo di oggi. A termine dell’incontro si è “ritenuto “doveroso, nel rispetto delle decisioni della Giustizia Sportiva e a tutela delle sue associate, posporre l’inizio delle partite di playoff 2022/23 in data 11 maggio 2023”. Cio si è verificato in seguito al deferimento da parte della Procura Federale a carico dell’ACR Siena 1904 e della conseguente fissazione dell’udienza da parte del Tribunale Federale Nazionale all’8 maggio 2023. Ricordiamo che la formazione bianconera aveva chiuso la “regular season” classificandosi nona davanti al Rimini, rientrando dunque nelle posizioni che consentono di accedere ai playoff, dove avrebbe dovuto affrontare il Pontedera” riporta la Gazzetta dello Sport.

Il comitato della Lega Pro ja poi ribadito: “Il Consiglio Direttivo, che si è trovato nella condizione di dover assumere questa decisione, ha deciso di costituirsi in giudizio insieme a tutte le sue associate a tutela dell’immagine e della credibilità delle stesse. Il Consiglio Direttivo confida nella comprensione dei club coinvolti e dei rispettivi tifosi”.