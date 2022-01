Slittino: a St. Moritz vittoria di Kindl, occasione sprecata per Fischnaller

22-01-2022 15:36

Dopo quella degli azzurri dello slalom, l’Italia non sfrutta un’altra ghiotta occasione per centrare un successo in Coppa del Mondo.

A St. Moritz infatti Dominik Fischnaller (primo dopo la prima manche come Vinatzer a Kitzbühel), commettendo un errore nella seconda manche, ha concluso in ottava posizione il singolo maschile di slittino lontano dal vincitore di giornata Wolfgang Kindl.

L’austriaco, dopo il terzo posto nella manche d’apertura, ha conquistato la vittoria mettendo a segno il miglior crono nella discesa decisiva chiudendo in 2’10”246 davanti al lettone Kristers Aparjods e all’austriaco Nico Gleirscher.

In casa Italia, incoraggianti le prestazioni degli altri azzurri in gara con Leon Felderer 6° (miglior gara della carriera) e Kevin Fischnaller 10°, mentre Lukas Gufler ha concluso in 26ª posizione.

