Slittino, ancora terzo l'azzurro Fischnaller

09-01-2022 13:12

Dominik Fischnaller ricomincia il 2022 da come aveva finito il 2021. L’altoatesino ha conquistato ancora un terzo posto: dopo quello nella prova classica, adesso anche nella sprint.

Un risultato fondamentale per l’azzurro, con la classifica che può andare a riaprirsi anche in chiave Coppa del Mondo. Per quanto riguarda il primo posto è Felix Loch a esultare alla fine: il teutonico in 27.819 batte il padrone di casa, già vincitore ieri, Kristers Aparjods di soli 14 millesimi.

