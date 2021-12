Slittino, Dominik Fischnaller ancora sul podio: 3° a Igls

18-12-2021 13:14

Non poteva farsi un regalo di Natale migliore Dominik Fischnaller. Il classe 1993 di Bressanone infatti ha conquistato un altro podio in quel di Igls salendo complessivamente a quota tre in stagione.

Nel dettaglio, l’azzurro ha concluso terzo la prova sul budello austriaco terminando a 275 millesimi dal leader di Coppa del Mondo Johannes Ludwig.

Secondo, tra i due, il padrone di casa Wolfgang Kindl, secondo per appena 49 millesimi e secondo anche nella classifica che vale la sfera di cristallo.

Da segnalare poi, il piazzamento tra i dieci di un buon Kevin Fischnaller (9°) mentre Leon Felderer ha chiuso in 15ª piazza.

