Slittino, Voetter/Oberhofer centrano il secondo bronzo ai Mondiali

In Germania la coppia italiana si aggiudica un'altra medaglia dopo quella nella sprint, per l'Italia c'è anche una quinta posizione.

28-01-2023 14:59

Seconda medaglia (ancora di bronzo) per l’Italia ai Mondiali di slittino in corso di svolgimento in Germania, località Oberhof.

L’equipaggio composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha chiuso alle spalle delle padrone di casa Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal, già vittoriose nel doppio: 1’17”619 il loro tempo finale, le austriache Egle/Kipp sono staccate di 126 millesimi e le azzurre di 187; l’altro equipaggio di casa nostra, composto da Falkensteiner/Huber (già quarte nella gara sprint alle spalle delle compagne) ha chiuso al quinto posto, dietro le lettoni Upite/Ozolina.