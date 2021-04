Snooker, mondiale: incanta Robertson, avanti Gilbert e Yan

Il numero tre del mondo Neil Robertson incanta e si prende una netta vittoria per 10-3 su Liang Wenbo, accedendo al secondo round del Campionato del mondo di Snooker. “Sono contento. Liang è stato uno dei più difficili da affrontare. Ma ho mantenuto i miei livelli, e mi sento soddisfatto”.

Accede al secondo turno anche il gallese Jamie Jones, che ha battuto per 10-4 il numero otto del mondo Stephen Maguire. In precedenza, il campione in carica del Masters Yan Bingtao e il numero 15 del mondo David Gilbert avevano entrambi impressionato passando al secondo round con pochissimi rischi.

Il numero 10 del mondo, il cinese Yan, ha ottenuto un’impressionante vittoria per 10-6 su Martin Gould, proveniente dalle qualificazioni e capace di portare la sfida sul 4-4 nelle primissime fasi. Gilbert, già semifinalista nel 2019, ha invece ottenuto un comodo 10-4 su Chris Wakelin.

OMNISPORT | 18-04-2021 23:57