Snowboard, è gioia Bormolini

10-01-2023 20:56

Dopo la vittoria a Cortina di Roland Fischnaller l’Italia dello snowboard gioisce ancora: a Bad Gastein trionfa, per la 1^ volta in Coppa del Mondo, Maurizio Bormolini.

Già nelle qualifiche il 28enne di Livigno aveva denotato un ottimo stato di forma: dopo 4 podi la possibilità di vincere sulla pista preferita era davvero troppo ghiotta e la concorrenza è stata sbaragliata nell’eliminazione diretta, battendo in finale l’austriaco Alexander Payet (leader della specialità), tra l’altro caduto; sale infine sul podio il tedesco Stefan Baumeister, vittorioso sull’altro austriaco Obmann. Tra le altre prove degli italiani spicca quella dello specialista Aaron March, uscito ai quarti di finale e poi 5^.

La FIS ha raccolto le parole di gioie dell’Azzurro: “Stasera ho potuto divertirmi, le condizioni della pista erano perfette e la vittoria è frutto del grande lavoro intrapreso; ci sono state stagioni difficili, in particolare l’ultima per l’infortunio sl ginocchio. E’ una gioia che ripaga tutto”.

Mercoledì le nevi dell’Austira ospiteranno la tradizionale prova a squadre: sarà l’occasione di confermarsi per Bormolini e di riscattare una prova opaca per le Azzzurre, che si sono classificate 12^ e 13^ rispettivamente con Elisa Caffont e Lucia Dalmasso, in una gara dominata da casa Austria con Daniela Ulbing (alla 5^ soddisfazione in coppa del Mondo) e Claudia Riegles, comunque protagonista all’età di 49 anni: sale sul podio l’elvetica Ladina Jenny.