Snowboard,Moioli: "Secret Garden tracciato meno veloce di Pyeongchang”

25-11-2021 13:37

La squadra azzurra di snowboard si trova in Cina: oltre a Michela Moioli, gli altri azzurri impegnati questo weekend a Secret Garden sono Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Michele Godino, Filippo Ferrari, Matteo Menconi, Caterina Carpano, Francesca Gallina e Sofia Belingheri.

Proprio ieri, gli azzurri hanno potuto provare per la prima volta il tracciato olimpico, in vista della competizione di Coppa del Mondo prevista tra venerdì 26 e domenica 28 novembre. Michela Moioli, faro del movimento tricolore e campionessa olimpica in carica, è estremamente motivata ad un solo giorno dal debutto nella nuova stagione agonistica.

“Dopo un viaggio abbastanza lungo e faticoso, abbiamo girato nella giornata di mercoledì. Abbiamo fatto alcuni giri belli, la pista non presenta nulla di particolare dal punto di vista tecnico, ma la neve è aggressiva e bisogna essere delicati, spingere quando è il momento giusto e seguire la linee giuste, con l’incognita del vento che si fa sentire ed è da gestire“, spiega la 26enne bergamasca al sito federale.

“La partenza è abbastanza tecnica, alla fine non mi dispiace anche se il tracciato non è certamente veloce come a Pyeongchang. Bisognerà stare in campana per fare risultato, però sono fiduciosa perché stiamo lavorando bene con gli skimen, venerdì già dalle qualifiche ne capiremo di più”, conclude Moioli.

OMNISPORT