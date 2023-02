Sofia Goggia cade in allenamento: la Fisi smentisce esami in ospedale

La sciatrice bergamasca è scivolata al Passo San Pellegrino

01-02-2023 21:40

Sospiro di sollievo per Sofia Goggia, caduta nella giornata di mercoledì al Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, mentre si allenava con le compagne della Nazionale italiana di sci femminile in vista della Coppa del mondo a Meribel.

La sciatrice bergamasca è caduta in una curva a sinistra, senza impattare nelle reti, mentre era al lavoro sulla pista “La VolatA”. Inizialmente si era diffusa l’indiscrezione di un problema muscolare, smentita poi in serata dalla Fisi che ha rilasciato un comunicato ufficiale.

“La FISI precisa che l’atleta non ha in programma nessun esame diagnostico. Goggia è rimasta vittima di una scivolata nel secondo giorno di allenamenti a Passo San Pellegrino e ha deciso in accordo con lo staff tecnico di chiudere con un giorno d’anticipo il raduno. Concluderà la preparazione per i Mondiali a casa e sabato 4 gennaio si recherà regolarmente a Méribel insieme alle compagne di squadra”.

E’ ancora da decidere se Sofia Goggia parteciperà alla combinata di lunedì o esordirà in Superg mercoledì 8 febbraio. La gara su cui punta è chiaramente la discesa libera, in programma sabato 11 febbraio sulle nevi di Meribel.