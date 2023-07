Sofia Goggia si confessa: "Scio per vincere". E c'è la proposta indecente a cui direbbe sì

Sofia Goggia si rivela a tutto tondo: la sua filosofia di vita applicata allo sport, le difficoltà ai tempi della scuola, l'indole solitaria e se mai accetterebbe di posare nuda

04-07-2023 19:42

Complice la ovvia pausa dalle competizioni sciistiche, Sofia Goggia ultimamente ha la possibilità di raccontarsi non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano. La punta di diamante del movimento, tra titoli olimpici, mondiali e quattro Coppe del Mondo di specialità da lucidare in bacheca, in questi giorni ha toccato diversi argomenti, soprattutto personali.

Come Sofia Goggia è diventata una campionessa

L’ultima apparizione in ordine di tempo è avvenuta al talk Azzurre d’Oro, dove era ospite assieme a Valentina Vezzali, Bebe Vio e Sara Simeoni per uno degli speciali che celebrano il ventennale di Sky. Goggia ha offerto un rapido excursus sul suo ruolino di marcia da bambina per diventare la campionessa che è oggi (“Quando andavo a scuola, uscivo un’ora prima, partivamo con mia madre e andavamo a sciare. Poi tornavo e facevo i compiti, ma è sempre stato qualcosa che ho fatto con estrema gioia”), ammettendo il fatto di non essere mai stata troppo agevolata ai tempi della scuola: “Le scuole statali ad esempio non accettavano l’iscrizione per le mie assenze e l’ultimo anno della maturità, ho dovuto fare scuola privata da privatista”.

Poi la sciatrice ha spiegato la sua forma mentis: “Se c’è qualcosa per cui vivo nello sport è vincere”, ha messo in chiaro la pugnace campionessa. Che ha poi illustrato cosa significa per lei fallire: non è perdere, ma accettare “che qualcuna è più brava di te”. Ecco quindi che per Sofia Goggia la sconfitta “è legata al fatto di non dare tutto sé stessi” e alla “mediocrità, a quello standard di non eccellenza”. “Il non dare tutto te stesso è una idea insopportabile con cui vivere”, è il concetto espresso dalla sciatrice, più volte caduta per gli infortuni e poi rialzatasi con notevole tenacia, negli studi Sky.

Infine, un cenno alla figura del maestro nello sport, “fondamentale” perché “non è solo un allenatore che ti insegna un gesto tecnico specifico, è un educatore che ti fa crescere con determinati valori”. L’oro di Pyeongchang 2018 ha quindi spiegato di aver avuto “la fortuna immensa di trovare una persona” che le trasmettesse quei valori. “Una delle cose di cui sono ancora più grata oggi è portare quei valori in giro nei circuiti di Coppa del Mondo”.

Sofia Goggia spiega perché ha dovuto rivolgersi ad una psichiatra

Come abbiamo accennato, nei giorni scorsi Goggia ha rilasciato altre interviste. È rimbalzata sui vari media quella offerta al Messaggero, dove la sciatrice ha parlato della necessità di farsi guidare da un analista “per creare una realtà emotiva più pulita”: “Quando scio non posso mai mollare, devo essere resistente e resiliente, e a volte sono proprio le emozioni a fregarmi, quelle che possono far dire ‘ha tutto ma non ha la testa’. Con la psichiatra lavoro proprio su di loro”.

Ribadito il concetto di non accontentarsi del minimo ma di lottare sempre per il trionfo, la campionessa ha ammesso un’indole solitaria, una natura che “mi porta a vivere come un lupo”, con “pochissime relazioni sociali, tante assenze a scuola” e “zero feste”. Andando invece sul versante più frivolo, e chissà perché si tratta di un argomento che viene quasi sempre tirato in ballo quando si intervista un’atleta donna (assieme a domande fondamentali come “usi i tacchi?” oppure “e il fidanzato cosa ne pensa?”: fortunatamente questa volta non sono state poste), le è stata chiesta la sua eventuale disponibilità a posare nuda.

“Posare nuda? Basta che sia qualcosa di elegante”

E in tempi di sdoganamento della nudità, anche frontale, andando ben oltre i canoni proposti dalla defunta Body Issue di ESPN che spogliava gli sportivi, Sofia Goggia ha candidamente spiegato: “Posare nuda? Dipende. Se me lo chiedessero di farlo in maniera non banale o volgare, ma elegante, perché no? Mi spoglierei. In parte l’ho già fatto”.