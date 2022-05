Sollevamento pesi, Giulia Imperio campionessa europea

29-05-2022 10:04

Giulia Imperio, ventenne di Grottaglie, è la nuova campionessa d’Europa nella categoria 49 kg del sollevamento pesi. La pugliese a Tirana ha infatti vinto l’oro nel totale con 171 kg sollevati, davanti all’ucraina Anhelina Lomachynska con 167 kg e alla spagnola Gimenez Guervos Perez con 163 kg. Per Imperio anche l’argento nello strappo con 79 kg (dietro all’ucraina con 80) e l’oro nello slancio con 92 kg. L’azzurra è l’ultima a salire in pedana nello strappo tentando i 79 kg e sollevandoli al secondo tentativo, poi, nel tentativo di superare gli 80 di Lomachynska, fallisce gli 81 ma chiude seconda per poi imporsi nello slancio al primo tentativo.