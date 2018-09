Son, favola a lieto fine: evitato l'esercito

Sospiro di sollievo per Son Heung-Min, l'attaccante del Tottenham che è riuscito ad evitare la leva militare grazie alla vittoria della sua Corea del Sud nei Giochi Asiatici ai danni del Giappone, sconfitto 2-1 dopo i tempi supplementari.

Il codice militare in Corea del Sud prevede infatti l'obbligatorietà sotto i 28 anni, ma si può essere esentati dal servizio di leva in caso di meriti sportivi, come accaduto agli eroi del 2002, capaci di conquistare uno storico quarto posto nel Mondiale casalingo (non senza, tuttavia, qualche polemica arbitrale, che l’Italia ricorda bene…) e ai vincitori della Coppa d'Asia del 2014. Al Mondiale in Russia l'attaccante del Tottenham avrebbe dovuto, insieme ai suoi compagni, raggiungere la qualificazione agli ottavi che però non arrivò a causa delle sconfitte contro Svezia e Messico: la storica vittoria sulla Germania nell’ultima partita del girone servì solo per certificare l’eliminazione dei tedeschi campioni del mondo in carica, per la prima volta fuori dal Mondiale dopo la fase a gironi, ma non servì alla Nazionale allenata da Shin Tae-Yong per centrare il pass per gli ottavi.

Ora la Corea del Sud, passata nel frattempo sotto la guida del portoghese Paulo Bento, si è aggiudicata i Giochi Asiatici: Son è stato il gran protagonista della partita, perché pur senza segnare ha fornito i due assist vincenti all’attaccante dell’Hellas Verona Lee e a Hwang Hee-Chan, dell'Amburgo, in prestito dal Red Bull Salisburgo, curiosamente entrambi in forza a club di rispettiva divisione dei rispettivi paesi, Italia e Germania. Inutile la rete di Ueda nel finale dei supplementari

In caso di trionfo dei nipponici, invece, l'attaccante del Tottenham sarebbe stato costretto a 22 mesi nell'esercito con uno stipendio di circa cento euro al mese, molti meno rispetto ai 360.000 che guadagna con gli Spurs. L’incubo è finito e in casa Spurs aspettano il ritorno del proprio eroe, pronto a concentrarsi su una stagione che vedrà la squadra di Pochettino decisa a lottare per la vittoria della Premier e per fare strada in Champions: il Tottenham è stato inserito nel girone dell’Inter, con Barcellona e Psv Eindhoven e Son di gol in Champions se ne intende, avendo segnato lo scorso anno nientemeno che alla Juventus nella gara di ritorno degli ottavi, poi vinta in rimonta dai bianconeri per 2-1.

SPORTAL.IT | 01-09-2018 18:45