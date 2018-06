Sondaggio: per quale squadra farai il tifo ai Mondiali?

Inizia il Mondiale di Russia. Un Mondiale particolarmente amaro per i tifosi italiani. Gli Azzurri stavolta hanno steccato e non si sono qualificati per le fasi finali. Un oltraggio che non sarà facilmente digerito. Inevitabile malinconia lèggere che tra le 32 in gara ci sono paesi con poca tradizione calcistica come Arabia, Panama, Iran o Costa Rica, per non parlare di piccoli stati a noi vicini come Svizzera e Tunisia e non ci siamo noi. Ci sono le solite che non sbagliano mai: Brasile, Argentina, Germania e Inghilterra. Ci sono le nostre amate-odiate cugine Francia e Spagna. A questo punto abbiamo due alternative: o rosicare di invidia o scegliersi un’altra squadra. Una big, una squadra simpatica o un’outsider? Votate il sondaggio

