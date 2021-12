SONDAGGIO - Serie A: scegli l'MVP del girone di andata

Il turno infrasettimanale del 22 dicembre ha fatto calare il sipario sul girone di andata di Serie A (con l’incognita Udinese-Salernitana che sarà da recuperare). E’ tempo quindi di fare un bilancio sulla prima parte del torneo, che ha visto l’Inter di Simone Inzaghi scalare la classifica fino al titolo “platonico ma non troppo” di campione d’inverno. Proprio il blocco di centrocampo dei nerazzurri è tra le opzioni del nostro sondaggio, che ti permette di dire la tua sulla Serie A vista fin qui e, in particolare, di votare quella che per te è stata la nota più piacevole.

Non importa che si tratti di una rivelazione (come Beto e l’allenatore del Sassuolo Dionisi), una conferma (il centrocampo dell’Inter, Zapata e il capocannoniere Vlahovic) o un outsider (Simeone, Candreva e gli attaccanti dell’Empoli): chi ti ha stupito di più in questa prima parte di campionato?

ITALIAMEDIA