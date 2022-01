SONDAGGIO - Con Vlahovic la Juventus sarebbe da scudetto?

Nelle ultime ore è tornata di grande attualità la telenovela tra Dusan Vlahovic e la Juventus. L’attaccante della Fiorentina, non è un segreto, è il sogno dei bianconeri (e non solo) per la prossima estate ma a quanto pare il club di Andrea Agnelli avrebbe provato ad accelerare i tempi per portarlo a Torino già in questa sessione di mercato, proponendo in cambio il cartellino di Dejan Kulusevski e 35 milioni cash. Un’offerta reputata da più parti bassa, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza come ha confermato tra l’altro il dg della Fiorentina Joe Barone: “Le inglesi vogliono Vlahovic ma evidentemente lui ha altre idee. Siamo pronti a trattare, ma lui e il suo agente non parlano”. Il precedente di Federico Chiesa (anche lui impuntatosi per accasarsi alla Juve) d’altronde gioca a favore dei bianconeri e non è da escludere un clamoroso trasferimento entro il 31 gennaio, data di chiusura del calciomercato invernale, considerando poi che il club toscano si è preventivamente coperto prelevando dall’Hertha Berlino il “pistolero” Krzysztof Piatek.

Con l’acquisto di Vlahovic la Juventus ritroverebbe sicuramente quella dote di gol andata persa con l’addio di Cristiano Ronaldo, ma con l’Inter distante 9 punti (e con una partita in meno) sarebbe sufficiente per riaprire clamorosamente il discorso scudetto? Dicci la tua rispondendo al sondaggio!

