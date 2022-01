Mercato, la Juventus cambia strategia: pronta a sacrificare un big

21-01-2022 08:53

La Juventus non vuole più perdere tempo. Dopo un mercato di riparazione all’insegna della prudenza, i dirigenti bianconeri sembrano ora decisi a tentare il tutto per tuto per provare ad anticipare la concorrenza anche in chiave futura. La società, infatti, vuole costruire una squadra che sia in grado di tornare ai vertici del calcio italiano e di aprire un nuovo ciclo vincente.

Juve, avanti per Dusan Vlahovic

La Vecchia Signora sembra aver deciso: è Dusan Vlahovic il giocatore giusto in grado di far ripartire le ambizioni bianconere. L’attaccante serbo nel corso delle ultime stagioni con la maglia della Fiorentina ha fatto vedere di essere un giocatore dal potenziale infinito che lo mette al pari di un altro grande attaccante europeo come Haaland. E forse nei pensieri della Juventus c’è proprio l’idea di essersi lasciata sfuggire un paio di stagioni fa la possibilità di tesserare il giovane talento norvegese.

Ora il club non vuole commettere lo stesso errore con Dusan Vlahovic e per questo motivo prova ad anticipare la concorrenza (sul giocatore c’è il fortissimo pressing dell’Arsenal) mettendo sul piatto un’offerta da 35 milioni di euro più il cartellino di Kulusevski. Una cifra importante per i bianconeri che si priverebbero del giocatore svedese che dopo una buona stagione con Pirlo sembra aver trovato molte difficoltà con la gestione Allegri.

Juve: i tifosi alimentano il sogno Vlahovic

Sui social ovviamente c’è grande interesse per queste ultime indiscrezioni di mercato. Dusan Vlahovic rappresenta da tempo uno dei suoi dei tifosi della Juve. “E’ un colpo pazzesco. La risposta più bella alle manovre di disturbo di Marotta. Ora anche in campionato tutto può succedere”. Anche Sergio è entusiasta della possibilità: “Una bella notizia: ci togliamo dai piedi Kulusevski”.

I fan bianconeri vogliono riprendersi lo scettro del campionato anche a suon di colpi di mercato: “Dopo l’acquisto di Ronaldo, mi aspetto di tutto dalla società. Vlahovic sarebbe una bomba che manda in depressione mezza tifoseria avversaria”. Ma c’è anche chi non vuole farsi trascinare dall’entusiasmo: “Finché non lo vedo seduto al tavolo con Nedved di fianco, la penna in mano e sguardo alla fotocamera con un leggero sorriso non ci credo”.

SPORTEVAI