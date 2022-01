Milan-Juve a Orsato, il timore dei tifosi: Aspettiamoci altre scuse

20-01-2022 21:18

C’era molta attesa per conoscere la designazione del direttore di gara per il big match di domenica sera tra Juventus e Milan. Specie dopo il fattaccio di Milan-Spezia, con protagonista negativo l’arbitro Serra, i tifosi della Juventus, viste anche le scuse ufficiali dell’Aia ai rossoneri, temevamo una “compensazione” del danno subito dall’undici di Stefano Pioli.

Orsato, che incubo per il Milan

Quando però, è uscito il nome di Daniele Orsato la situazione si è ribaltata e sono stati proprio i tifosi del Diavolo a non nascondere le loro preoccupazioni. Il motivo è da ricercare nell’etichetta di arbitro notoriamente benevolo per la Juve affibbiata al direttore della sezione di Schio, e nei recenti errori commessi contro il Milan che, tra l’altro, quando è stato arbitrato da Orsato non ha mai vinto un big match.

Orsato per Juve-Milan, l’ironia dei tifosi rossoneri

Sul web, in pochi minuti si è riversata una mezza infinità di commenti. C’è chi scherza sarcasticamente: “Avrei preferito Giletti o Mughini“, e ancora: “Potevano mandare direttamente Nedved“, oppure: “Bisogna raggiungere l’obiettivo Champions. Arbitro Orsato. Al var Di Bello. Poi eventualmente arriveranno ulteriori scuse al Milan”, “Ma chi l’avrebbe mai detto. Dopo il capolavoro di lunedì hanno mandato il sicario a concludere il lavoro! Sinceramente non vedo l’ora che arrivi il derby per vedere la designazione e morire dal ridere”.

Timori anche per il derby

C’è, poi, chi presagisce un cartellino giallo per Theo Hernandez, a rischio diffida per il derby del 6 febbraio: “Occhio Theo, domenica basta guardare storto un giocatore qualsiasi per beccarsi un cartellino giallo!”, e addirittura, qualcuno suggerisce di vivere la gara dalla panchina: “Theo se avevamo una minima speranza che non venissi ammonito se facevi il bravo con Orsato ce la siamo persa quindi dammi retta, guardati la partita dalla panchina“.

Milan, società sotto accusa

Non manca chi ricorda gli ultimi episodi sfavorevoli ai rossoneri: “Orsato non dirige i rossoneri dallo scorso 26 aprile, quando non segnalò il nettissimo fallo di Leiva su Calhanoglu nonostante la revisione al VAR. I rossoneri non hanno mai vinto un big match arbitrato da Orsato”. I tifosi sono scatenati: “Come sempre ha funzionato il “basso profilo” tenuto dalla società Milan” e infine: “Quando il compito sarà stato portato a termine, allora la smetteranno e comincerà un nuovo Campionato nel quale, se la Juve saprà mettere dei punti tra sé e l’accoppiata Atalanta-Napoli, allora cercheranno solo di non farci scappare”.

