F1, Sergio Perez: clamorosa ipotesi Mercedes per il futuro. Colloqui con Wolff, Cadillac ed Alpine alla finestra

Sergio Perez potrebbe essere la mina vagante del mercato piloti di F1 per il 2026, se non prima: oltre alle opzioni Cadillac ed Alpine, spunta quella clamorosa legata alla Mercedes. Tutti i retroscena

Sergio Perez sta consumando una sorta di rivincita visto che, a pochi mesi dalla sua mancata riconferma in Red Bull con conseguente “licenziamento” dalla F1, pare sia diventato uno degli oggetti del desiderio del mercato. In vista del 2026 – e addirittura se non prima – sembra che alcuni team si stiano contendendo il messicano. Alcune opzioni sono note già da diverso tempo, ma ultimamente si sta facendo strada l’ipotesi, forse un ballon d’essai, di un approdo a dir poco clamoroso in Mercedes.

Il futuro di Sergio Perez: l’opzione Cadillac

Anzitutto, una delle piste più forti riguarda però Cadillac, che dal 2026 diventerà l’undicesimo team in F1 (con il sostegno di TWG Motorsports e General Motors e la fornitura delle power unit da parte di Ferrari). Tuttavia nulla è scolpito nella pietra, con il messicano che non ha intenzione di firmare nessuna esclusiva per ora, guardandosi invece attorno.

Anche perché nella prima presentazione del nuovo team durante il fine settimana del GP di Miami non era presente Perez, forse per motivi di opportunità (per evitare pettegolezzi) o forse perché l’accordo è lontano dal concretizzarsi.

L’altra pista: Alpine e una sostituzione già da questa stagione

L’altra opzione di cui si è parlato è Alpine, al centro di un via vai di piloti part-time: fatta salva la presenza di Pierre Gasly come titolare, l’altro membro e occupante della monoposto era stato inizialmente Jack Doohan per le prime sei gare della stagione, per poi cedere il sedile a Franco Colapinto. Ma per i successivi sei GP, poi si farà un bilancio e si vedrà.

E qui potrebbe esserci un primo colpo di scena: se anche l’argentino non dovesse dare i risultati attesi, in particolare dal nuovo dominus della scuderia Flavio Briatore, allora si vocifera che il posto andrebbe in consegna a Perez. Già da questa stagione quindi.

L’ipotesi Mercedes e l’intrigo tra Russell e Verstappen

E poi c’è un ulteriore pista, quella Mercedes. Ovviamente parliamo del 2026, quando entrambi i contratti dei piloti attuali scadranno. Se però Andrea Kimi Antonelli ha maggiori chance di rinnovo, considerando che la scommessa di Toto Wolff sta ripagando con ottimi risultati, migliori del previsto, la situazione di George Russell è più intricata.

Si vocifera che potrebbe arrivare un estensione del contratto per i prossimi due anni, o sino al 2028, ma secondo The Race ci sono stati dei colloqui con Chris Horner per un approdo dal prossimo anno in Red Bull, se Max Verstappen saluterà il team (come da tempo si vocifera) vista la scarsa soddisfazione riguardo le ultime due monoposto e le incognite della power unit Ford per il 2026.

Ma Perez non sarebbe una prima scelta

Liberandosi eventualmente il sedile in Mercedes, ed escludendo in via teorica uno scambio Verstappen-Russell con Red Bull, entrerebbe allora in gioco Perez. Secondo F1 Oversteer Toto Wolff avrebbe avuto dei colloqui con il messicano, che però non rappresenterebbe esattamente una prima scelta, bensì il frutto di determinate circostanze.

La prima scelta ovviamente è Verstappen, accostato a Mercedes già da tempi non sospetti, la quale è in competizione per assicurarsi la presenza del quattro volte campione del mondo con Aston Martin, pronta a fargli ponti d’oro e che può assicurare all’olandese i motori Honda a cui è già abituato e la presenza di Adrian Newey, mente dietro le Red Bull che lo hanno condotto ai trionfi in F1.

C’è da dire che in passato lo stesso Wolff aveva lodato Perez, in particolare nella gestione delle gomme: il messicano potrebbe essere una carta spendibile anche come supporto nello sviluppo della monoposto Mercedes. Inoltre la sua figura sta spiccando in contrasto con i nuovi compagni di squadra in Red Bull di Verstappen, ovvero Liam Lawson (poi retrocesso a Racing Point) e Yuki Tsunoda. In ogni caso, il messicano ancora non vuole sciogliere la riserva.