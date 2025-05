Alpine, fumata bianca per Colapinto: via Doohan, per ora. Oakes nuovo team principal Red Bull al posto di Horner?

Ora è ufficiale: Franco Colapinto prende subito il posto di Jack Doohan in Alpine. Il cambio della guardia del nuovo corso di Briatore, però, ha una particolarità. Intanto l'ex team principal Oakes potrebbe sostituire Horner in Red Bull

Non esattamente un fulmine a ciel sereno visto che il cambio della guardia era nell’aria da tempo nonché oggetto di diverse congetture: sia come sia, siamo arrivati all’ufficialità dell’approdo come pilota titolare in pista di Franco Colapinto in Alpine. L’argentino, in questo avvio di stagione terza guida, andrà a prendere il posto di Jack Doohan.

Briatore la spunta su Colapinto, nuovo titolare Alpine da Imola

È una delle prime novità (se tale si può definire visto che, come abbiamo detto, era qualcosa che aleggiava) del nuovo corso (solo ad interim?) di Flavio Briatore, issatosi sulla tolda di comando dopo le dimissioni con effetto immediato di Oliver Oakes come team principal. Il manager, già consulente esecutivo dallo scorso anno del team per il suo rilancio, ha assommato anche le funzioni del britannico, e non era un segreto il fatto che puntasse su Colapinto come titolare al fianco di Pierre Gasly.

L’argentino ex Williams andrà ad occupare il sedile dell’australiano a partire dal prossimo GP in programma, quello di Imola del fine settimana del 18 maggio. La speranza del team e di Briatore è che Colapinto, spinto anche dai suoi sponsor, possa ottenere risultati migliori di Doohan, che nelle prime sei gare di questa stagione ha ottenuto come miglior piazzamento il 13esimo posto al GP di Cina, chiudendo la sua (breve) avventura in Alpine con il ritiro a Miami. Nel mezzo, anche la leggerezza in pista di Suzuka, con un incidente frutto di un DRS lasciato incautamente aperto.

Ma anche Colapinto è sotto esame

Tuttavia, anche l’argentino sarà, diciamo, messo in prova. Il comunicato ufficiale della scuderia infatti ha spiegato che Colapinto correrà per i prossimi cinque Gran Premi. Poi, prima del GP di Silverstone in programma a luglio sarà effettuata “una nuova valutazione”. Un po’ il metodo Briatore: mettere pressione ai piloti per far capire loro che sono sempre sotto esame e che per mantenere il sedile devono portare risultati. Sarà pure banale, ma è al tempo stesso questa politica di rotazione rappresenta un approccio di puro pragmatismo. Pare comunque che Alpine punti a confermare l’ex Williams in squadra: tutto ora dipenderà da lui.

“Il 2026 sarà un anno cruciale per noi – ha spiegato Briatore – e per poter massimizzare le nostre future ambizioni dobbiamo avere una valutazione equa e completa dei piloti in questa stagione”. Nel frattempo Doohan non lascia Alpine, assumendo il ruolo che fu di Colapinto, ovvero pilota di riserva.

Oakes e le indiscrezioni sul futuro in Red Bull

Tornando invece al dimissionato Oakes, circolano anche su di esso delle indiscrezioni. Colui che fu accolto nella F1 da Toto Wolff con un “benvenuto nel club dei piranha”, nonché sostenitore di Doohan, è dato per essere il prossimo team principal di Red Bull. Secondo AutoSprint l’ex Alpine rappresenterebbe il successore di Christian Horner qualora quest’ultimo venisse messo alla porta. Non una ipotesi fantascientifica, perché, fatti salvi i risultati portati da un Max Verstappen chiamato a salvare capra e cavoli in pista, la RB21 non sta dando i risultati sperati né la giusta competitività rispetto ad una McLaren che sta mettendo in atto la fuga in campionato.

Lo stesso olandese è sempre dato in predicato per lasciare la squadra, se la vettura continuerà a deludere in termini prestazionali e se neppure gli aggiornamenti nel corso della stagione aiuteranno.