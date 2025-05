Briatore si prende l'Alpine: Team Principal al posto di Oakes, la prima mossa sarà Colapinto per Doohan da Imola

Terremoto nella scuderia di Enstone, che ritrova Briatore al comando: la prima mossa potrebbe arrivare già a Imola

Colpo di scena in casa Alpine. Attraverso un comunicato diffuso in serata, la scuderia di Enstone ha, infatti, annunciato le dimissioni con effetto immediato di Oliver Oakes dal ruolo di Team Principal. A raccogliere il testimone sarà Flavio Briatore, già Consigliere Esecutivo del team dal giugno scorso. Oakes si aggiunge a Otmar Szafnauer e Bruno Famin nella lista dei direttori sportivi Alpine che hanno lasciato il ruolo nei due anni precedenti. Svolta anche in pista, con Colapinto che si appresta a sostituire Doohan già a Imola.

Oakes lascia l’Alpine

Svolta (doppia ed ennesima) in casa Alpine. Attraverso un comunicato ufficiale, la scuderia di Enstone annuncia, infatti, la separazione da Oliver Oakes e il passaggio di consegne a Flavio Briatore, che dopo aver guidato Benetton e Renault a cavallo degli anni ’90 e 2000, torna ora al comando. Iniziata nell’estate del 2024 in sostituzione di Bruno Famin, l’esperienza di Oakes si è così conclusa dopo appena sei gare disputate in questa stagione 2025.

Briatore nuovo Team Principal

“Il team BWT Alpine di Formula 1 annuncia che Oliver Oakes ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di Team Principal”, si legge nel comunicato, che aggiunge: “A partire da oggi, Flavio Briatore continuerà a ricoprire il ruolo di Consulente Esecutivo e assumerà anche le responsabilità precedentemente svolte da Oliver Oakes”.

Infine, i ringraziamenti di rito: “Il team desidera ringraziare Oliver per il lavoro svolto dal suo ingresso la scorsa estate e per il contributo dato nel garantire al team il sesto posto nel Campionato Costruttori 2024. Il team non rilascerà ulteriori commenti”.

Doohan ai saluti

Una decisione che, pur con tutti i toni diplomatici del caso, sembra riflettere la delusione per un inizio di stagione a dir poco sottotono. L’insediamento di Briatore al comando segna l’inizio di una nuova fase per Alpine. Il manager italiano proverà a ristrutturare e rilanciare un progetto in difficoltà, a cominciare da un sempre più probabile avvicendamento tra i piloti, magari già da Imola. Dopo la promozione in “prima squadra” a fine 2024, infatti, Jack Doohan, non è mai riuscito a ingranare. Gli errori in pista si sono sommati a una tangibile mancanza di fiducia interna al team.

Colapinto in pista già a Imola

Secondo l’indiscrezione di The-Race, rilanciata da formulapassion.it, l’Alpine avrebbe, infatti, già comunicato a al figlio di Mick Doohan che non correrà nel prossimo Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Al suo posto, ad affiancare Pierre Gasly in griglia, dovrebbe esserci Franco Colapinto. Trovano così conferme le anticipazione, nemmeno così velate, di Horacio Marin, presidente del gruppo petrolifero YPF sponsor personale di Colapinto. L’argentino di scuola Williams e attuale pilota di riserva, già protagonista nei test privati con il team, vanta nove GP con la Williams e ha impressionato recentemente al volante della Alpine A523 a Monza, battendo nei tempi persino l’altra riserva del team, Paul Aron.