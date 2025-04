Alpine, Colapinto per Doohan: per Ralf Schumacher ci siamo. Ma che gaffe Franco, critica l'Uruguay poi si scusa

Le prime due gare del pilota australiano con l'Alpine hanno deluso e Briatore starebbe pensando a un cambio alla guida: pronto Colapinto, che però è finito nel mirino dei social

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

In Formula 1 si corre veloce e non sono ammesse distrazioni, neanche per i rookie. La posta in palio è molto alta e tutti i dettagli possono fare la differenza. La Alpine per questo motivo starebbe riflettendo sul futuro di Doohan, al momento in sella alla monoposto. I suoi primi due Gran Premi non hanno dato buone risposte e la possibilità di fare un cambio con Colapinto è molto alta. Parola di Ralf Schumacher. Il pilota argentino però in queste ore si è reso protagonista di un incidente diplomatico con l’Uruguay per cui ha dovuto scusarsi.

Alpine, pronto il cambio Colapinto-Doohan

Le prime due gare di Doohan con l’Alpine non sono andate come previsto. Il giovane pilota si è fatto sopraffare dall’emozione del debutto e ha commesso errori gravi. L’ultimo nelle prove libere del Gran Premio del Giappone, quando ha lasciato aperto il DRS in Curva 1 e ha subito un brutto incidente, che gli è costato un infortunio al polso. Una disattenzione da rookie. Ha però stretto i denti e ha completato il weekend alla guida della sua monoposto. Il suo futuro però sarebbe a rischio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fonte: Getty

Stando all’opinionista di Sky Deutschland ed ex pilota, Ralf Schumacher, la presenza dell’australiano nel Gran Premio del Bahrain è in dubbio: “Commette molti errori e non è abbastanza veloce. In Giappone poi è successa un’altra cosa, Ryo Hirakawa, salito in macchina nella prima sessione di prove, era alla pari con Pierre Gasly. Doohan è entrato e ha commesso questo errore fatale. Questo sarà analizzato dal punto di vista del team. Al momento, è sopraffatto dalla situazione. Si siederanno con lui, e sono curioso di vedere cosa succede. Non è sicuro di essere nella prossima gara” – ha spiegato.

Briatore, Executive Advisor, stravede per Colapinto, che al momento è il pilota di riserva della scuderia. Ma presto potrebbero cambiare le gerarchie. Difficile nell’imminente Gran Premio del Bahrain, ma in seguito è molto probabile se non sicuro. Per il mercato piloti della Formula 1 è solo questione di tempo.

Colapinto e l’ironia sull’Uruguay

Nelle ultime ore però Colapinto è finito nell’occhio del ciclone non per la Formula 1. Il pilota ha partecipato al podcast Nude Project su YouTube e si è lasciato prendere dal momento, con alcuni commenti ironici, che però non sono piaciuti a molti: “Amo l’Uruguay, ma la realtà è che lì ci sono più argentini che uruguaiani. Va bene tutto, amico, ma non hanno inventato il mate, non hanno inventato il dulce de leche e neanche l’empanada, non hanno inventato niente, hanno copiato tutto”.

Poi ha rincarato la dose: “Ci sono pochissimi uruguaiani lì. Non so bene in quanti sono…tre milioni? Voglio dire, l’Uruguay è come una provincia argentina, è come se facesse parte dell’Argentina. Qui c’è Edinson Cavani ma oramai è interamente argentino, parla già argentino. L’Uruguay non inventa nulla, prende quello che inventiamo noi. Se qualcuno inventa qualcosa in Uruguay, lo porta in Argentina e finisce per essere argentino”.

Le scuse di Colapinto

“Volevo scusarmi il prima possibile per le cose stupide che ho detto sull’Uruguay. Erano ovviamente dette in tono scherzoso, era un podcast divertente tra amici! A volte è difficile per me misurare la portata delle cose stupide che dico. Non volevo offendere nessuno, mi stavano prendendo in giro per il mate, le empanadas e ho risposto! Amo l’Uruguay e l’amore che mi hanno dato per tutto l’anno scorso” – ha spiegato il giovane pilota.