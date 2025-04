F1, Franco Colapinto al debutto a Imola con Alpine: la rivelazione sfuggita in diretta tv

Una gaffe, non intenzionale o forse voluta, da parte del presidente del maggiore sponsor di Franco Colapinto spoilera il debutto stagionale in Alpine del pilota argentino al posto di Doohan: l'"incidente" in diretta tv

Che in Argentina ci sia un certo fermento per rivedere Franco Colapinto titolare di un sedile in F1 è un dato di fatto. Intorno al pilota, attualmente terza guida di Alpine, si è creato un certo fermento nella madre patria in modo che possa proseguire la sua carriera nella massima serie motorsportiva delle monoposto dopo l’esperienza vissuta per parte della stagione 2024 con Williams, al posto del licenziato Logan Sargeant.

La gaffe del presidente dello sponsor principale di Colapinto

Ma forse i tempi presto potrebbero essere maturi per rivederlo in gara (con Alpine ovviamente). Sempre se non si tratti di una manovra per mettere pressione alla scuderia. Spieghiamo cos’è successo: durante una trasmissione sul canale argentino A24 Horacio Marín, presidente della compagnia petrolifera con sede a Buenos Aires YPF nonché uno dei principali sponsor di Colapinto, si è lasciato sfuggire (in maniera disattenta o intenzionale?) una indiscrezione clamorosa sul futuro a breve termine del pilota.

Parlando di argomenti economici col giornalista Eduardo Feinmann, il capo dell’azienda argentina si è visto chiedere in chiusura dal suo intervistatore se avesse delle novità sull’esordio stagionale del pilota. Feinmann ha provato ad incalzare Marín, il quale ha nicchiato ridendo. Poi però, quando dalla regia hanno dato la linea alla rete, sulla sigla di chiusura si è sentito in maniera adamantina “ad Imola”: frase dal sen fuggita del presidente di YPF, non sapendo che il suo microfono fosse aperto.

Colapinto ad Imola? Il retroscena sul contratto di Doohan

Che poi, come abbiamo detto, va decifrato se si sia trattato di una gaffe oppure di un modo sottile per far capire che lo sponsor vuole al più presto vedere Colapinto sulla Alpine al posto di Jack Doohan. Su quest’ultimo si vocifera che il contratto riguardi le prime sei gare della stagione 2025, quindi sino al GP di Miami che si terrà questo fine settimana. In seguito, dovrebbe (condizionale d’obbligo) esserci il nulla osta per l’argentino, che secondo lo sponsor principale debutterà nel fine settimana del 18 maggio.

Pare che in Alpine ci siano visioni contrapposte sull’assetto della squadra: da una parte il team principal Olivier Oakes vorrebbe andare avanti con Doohan, che però in questo 2025 rientra al momento nel novero dei piloti che ancora non sono andati a punti nelle gare (miglior piazzamento il 13esimo posto a Shanghai). Dall’altra il consigliere esecutivo Flavio Briatore, che invece spinge per Colapinto, sostanzialmente suo pupillo. Dall’entourage dell’argentino, ovviamente, silenzio assoluto e massimo riserbo.