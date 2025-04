Hamilton si è perso, lascerà la F1: ancora bocciature e previsioni di ritiro. Ferrari in bianco, outfit per Miami

Non si placano le bocciature e le previsioni di ritiro per Lewis Hamilton dopo l'inizio difficile con la Ferrari, severi anche l'ex pilota Alguersuari e l'ex tecnico Gary Anderson. Intanto la rossa si veste di bianco per Miami

Un lungo elenco al quale continua ad aggiungersi gente, ex piloti, tecnici e chi più ne ha ne metta. Non si placano le bocciature e le previsioni di ritiro su Lewis Hamilton dopo l’inizio abbondantemente sotto le previsioni con la Ferrari. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati l’ex pilota Alguersuari che ha sposato la tesi di Ralf Schumacher e l’ex tecnico Gary Anderson che ha sottolineato le continue difficoltà del 7 volte campione del mondo con le vetture a effetto suolo già riscontrare nell’ultimo triennio in Mercedes.

Il tutto mentre la Formula 1 ha iniziato la settimana in cui riaccenderà i motori. Si vola negli Stati Uniti, a Miami per l’esattezza dove la Ferrari si presenterà come lo scorso anno con una veste cromatica diversa. Già presentate le nuove divise che saranno bianche sperando che il Cavallino Rampante non vada… in bianco.

Analisi spietata: senza Hamilton, Mercedes migliore

L’inizio di stagione deludente ed irto di ostacoli di Lewis Hamilton con la Ferrari fanno finire qualsiasi cosa sotto la lente d’ingrandimento della critica e degli opinionisti. Non si conta più l’elenco di persone che boccia il 7 volte campione del mondo, nel presente, nel futuro ed anche nel recente passato. Come ha fatto nei giorni scorsi, dalle colonne del The Telegraph, l’ingegnere nordirlandese Gary Anderson – in passato in F1 con McLaren, Jordan, Stewart e Jaguar.

Nella sua rubrica settimanale, analizzando la gara di Jeddah ma anche in generale le prime 5 gare del Mondiale di F1, Anderson ha scritto: “Leclerc sembra fare progressi, ma Hamilton no. La discontinuità della SF-25 non spiega le difficoltà di Lewis. Il problema più fondamentalmente sta nel fatto che Hamilton si è perso”.

Poi l’ex ingegnere di F1 fa un’attenta analisi comparativa con il recente passato di Hamilton in Mercedes e le sue difficoltà, dal 2022 al 2024 con le scuderie ad effetto suolo, secondo lui le stesse che ora Lewis sta incontrando in Ferrari. Problemi che sia Russell che Leclerc sono riusciti a superare adattandosi alle monoposto a differenza di Hamilton che, a detta di Anderson, “cerca una soluzione magica per tornare a vincere di nuovo le gare in un colpo solo”.

Infine Anderson arriva a dire che i progressi della Mercedes quest’anno siano dovuti al fatto che “Hamilton non è più nel team. La Mercedes chiaramente non poteva non ascoltare il feedback di Hamilton in quelle stagioni difficili, visti gli anni di esperienza e successo che ha avuto con il team”.

Alguersuari come Ralf Schumacher: “Hamilton si ritirerà”

Nei giorni scorsi l’ex pilota Ralf Schumacher ha lanciato l’allarme di un Hamilton propenso al ritiro. Tesi sposata appieno da Jaime Alguersuari. L’ex pilota della Toro Rosso dal 2009 al 2011 cresciuto nella cantera della Red Bull, ospite del podcast The After Lap, ha detto: “Ho la sensazione che Hamilton lascerà. Mi prendo questo rischio, ma ho la sensazione che il suo tempo sia passato, che abbia già vinto molto, che abbia già vinto tutto e che stia dicendo: ‘OK, sono andato in Ferrari per provare e vedere cosa succede nel 2026”.

L’ex driver spagnolo ne ha anche per il team di Maranello: “La Ferrari non è una squadra vincente. È una squadra che vince gare, ma non è una squadra vincente per il titolo che non vincono dal 2008. Quindi possono avere un’auto competitiva, possono avere una squadra competitiva, ma non hanno una squadra vincente. C’è una differenza e questo Lewis potrebbe averlo capito”.

Ferrari a Miami di bianco vestita

Come lo scorso anno per la gara di Miami la Ferrari avrà delle novità cromatiche. La monoposto resterà rossa ma ci saranno degli inserti particolari. Dodici mesi fa, in onore anche all’accordo appena siglato col main sponsor HP, Maranello aveva rispolverato due tonalità di azzurro, Azzurro La Plata e Azzurro Dino, nella livrea speciale per il Gran Premio di Miami del 2024 che si era riversato anche sugli outfit di tutto il personale, piloti compresi.

Sarà la stessa cosa nel prossimo fine settimana. E se la livrea verrà svelata mercoledì 30 aprile, già oggi gli account social della Ferrari hanno svelato con un video e uno shooting fotografico Lewis Hamilton e Charles Leclerc con gli outfit di maglie e t-shirt completamente bianchi con riporti rossi sulle maniche e la sola presenza dei loghi degli sponsor a “spezzare il candore”.