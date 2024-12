F1, sarà Cadillac Ferrari: tutti i dettagli di un accordo storico, i vantaggi per Maranello

È arrivata l'ufficialità dell'accordo tra Ferrari e Cadillac per la fornitura di Power Unit e cambi alla scuderia statunitense, che permetterà alla scuderia di Maranello di sostituire la Sauber

La Ferrari ha ufficializzato che fornirà Power Unit e cambi alla Andretti Formula Racing LLT, la nuova scuderia statunitense Cadillac sostenuta da General Motors che nel 2026 dovrebbe diventare l’undicesimo team in F1. L’accordo avrà una durata pluriennale e porterà nelle casse della scuderia di Maranello un bel gruzzoletto – anche se le cifre non sono ancora state rese note -, ma perché si concretizzi effettivamente dev’essere prima approvata in maniera definitiva l’iscrizione di quello che diverrebbe l’undicesimo team del circus.

Ufficiale, Ferrari sarà fornitore Power Unit per Cadillac

Era una notizia che circolava da tempo e ora è ufficiale: Ferrari ha raggiunto un accordo pluriennale con Cadillac e sarà dunque fornitore di Power Unit e cambi per la Andretti Formula Racing LLT a partire dal 2026, nell’attesa che la futura scuderia di Formula 1 sostenuta da General Motors sviluppi la propria Power Unit, prevista per il 2028.

I vantaggi per la Ferrari e la condizione necessaria

Nonostante le parole incoraggianti del Presidente di Liberty Media di un paio di settimane fa – “Nel nostro piano di espansione della Formula 1 negli Stati Uniti, abbiamo sempre creduto che portare in griglia di partenza un gruppo importante come GM/Cadillac potesse garantire ulteriore valore e interesse a questo sport” – e l’accordo tra Cadillac e Ferrari, l’iscrizione del team statunitense in Formula 1 non è ancora ufficiale – anche se appare solo una questione di tempo – e proprio l’iscrizione dell’undicesimo team è la condizione necessaria affinché la fornitura di Power Unit per Andretti Formula Racing LLT vada in porto.

Accordo che ovviamente giova pure a Ferrari, che ha già trovato così il sostituto di Sauber – di cui non sarà più fornitore a partire dal 2026, quando la scuderia svizzera diventerà Audi – non rischiando dunque di rimanere con la sola fornitura ad Haas.

Il comunicato Ferrari

Questo il comunicato della scuderia di Maranello che ufficializza l’accordo raggiunto con Cadillac: “Ferrari annuncia oggi un accordo pluriennale a partire dal 2026 con Andretti Formula Racing LLC per la fornitura di power unit e cambi alla scuderia guidata da TWG Global e General Motors, a condizione che Andretti Formula Racing LLC riceva conferma scritta dalla FIA – F1 che la sua iscrizione al Campionato FIA di Formula 1 del 2026 sia stata accettata e approvata”.