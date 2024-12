F1 Test 2025: Ferrari coi Leclerc e Fuoco. Assenti Hamilton e Verstappen. Sainz brucia tutti, è già Williams

La Formula 1 è già pronta per tornare in pista, martedì sempre ad Abu Dhabi ci saranno i primi test della F1 per il 2025. Sulla Ferrari ci saranno i fratelli Leclerc e Antonio Fuoco. Alonso, Verstappen ed Hamilton grandi assenti. Mentre Sainz ha già provato la Williams

Nemmeno il tempo di archiviare il Mondiale appena concluso che la F1 è già pronta a scendere in pista. Domani, martedì 10 dicembre, semaforo verde e pit lane di nuovo aperta sulla pista di Abu Dhabi per i test 2025 della Formula 1. Una giornata di prove che vedrà le scuderie provare piloti (rookie), le nuove gomme Pirelli e novità (poche) in vista del prossimo anno. Ci sarà Charles Leclerc e non solo sulla Ferrari, non ci sarà invece Lewis Hamilton uno dei grandi assenti al pari del campione del mondo Max Verstappen e di Fernando Alonso. Addirittura ha bruciato le tappe Carlos Sainz che anticipando tutti ha già provato la Williams. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sui Test 2025 della F1 ad Abu Dhabi

F1, test 2025 dedicati alle nuove gomme Pirelli

Martedì 10 dicembre ad Abu Dhabi (alle 6:00 ora italiana) gli attesi test di F1. A meno di 48 ore dalla fine del campionato 2024, le dieci scuderie schiereranno le due vetture a loro disposizione, una obbligatoriamente per un rookie. Sarà una giornata di prove dedicate soprattutto alle gomme Pirelli 2025 già usate in alcuni test privati in accordo con la FIA. Le vetture saranno ovviamente quelle che hanno corso fino a domenica. Impossibile dunque vedere novità tecnica in ottica nuovo anno.

F1 test Abu Dhabi: Leclerc e Antonelli presenti; Hamilton e Verstappen grandi assenti

Come detto Charles Leclerc sarà uno dei pochi big presenti in pista. Il monegasco guiderà la SF-24 in quella che verosimilmente sarà l’ultima uscita della monoposto prima del “pensionamento” in attesa della nuova auto per il 2025. Con Leclerc si alterneranno gli altri due rookie, il fratello Arthur che ha già saggiato la Ferrari nelle fp1 di venerdì scorso, e Antonio Fuoco.

Altra presenza degna di nota è quella di Andrea Kimi Antonelli che dopo qualche comparsa nelle fp1 prenderà finalmente possesso della Mercedes, lui che sarà il nuovo pilota titolare al posto di Hamilton. Già, Lewis è uno dei grandi assenti di questi test. Il 7 volte campione del mondo non salirà per la prima volta sulla Ferrari. L’inglese è ancora impegnato contrattualmente con la Mercedes e d’accordo con Maranello salirà sulla prima rossa solo a inizio 2025 lontano da occhi indiscreti.

Grandi assenti anche altri big come Alonso, Norris e il campione del mondo Max Verstappen che, notizia di oggi, è dovrà scontare in Ruanda la sua punizione per il linguaggio utilizzato in una conferenza stampa. Il “lavoro socialmente utile” previsto dalla sanzione consisterà nel supporto a giovani piloti impegnati nel programma “Fia Affordable Cross Car costruita in Ruanda”.

Sainz ha bruciato i tempi: filming day con la Williams

Chi non ha saputo aspettare martedì per saggiare la nuova monoposto è Carlos Sainz. Lo spagnolo che ieri ha salutato la Ferrari dopo 4 anni in rosso ha già esordito nella giornata di lunedì sulla monoposto di Groove. A poche ore dai suoi ultimi giri in Ferrari, il pilota di Madrid è salito sulla Williams sfruttando i 100km a disposizione per il filming day. Inoltre sempre notizia di oggi è stato ufficializzato che la Williams ha una nuova sponsorizzazione: Banco Santander. L’istituto di credito iberico ha seguito di fatto Sainz e quindi lasciato anche lui Ferrari.

Test F1 2025: piloti e scuderie in pista