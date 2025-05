Barcellona-Real Madrid, moviola: 4 gol annullati, rigori negati e revocati, Var protagonista, che locura

La prova dell’arbitro Hernandez Hernandez nel Clasico della Liga analizzata ai raggi X, il fischietto iberico ha ammonito sette giocatori

Originario di Lanzarote, Hernández Hernández – la scelta per Barcellona-Real Madrid – aveva arbitrato 434 partite di prima divisione nella sua carriera, di cui 234 nella Liga. È anche arbitro FIFA e ha diretto 17 partite internazionali nel corso della sua carriera. E’ stato assistito da un altro arbitro 42enne, Juan Martínez Munuera, al VAR. Anche lui ha 200 partite di campionato all’attivo come arbitro.

I precedenti di Hernandez Hernandez con Barca e Real

Hernandez Hernandez era al suo quinto Clasico: l’ultima volta è stato un pareggio 0-0 nel dicembre 2019, quando Ernesto Valverde e Zinedine Zidane erano alla guida delle due squadre che si sono incontrate al Camp Nou con tre cartellini gialli per il Barcellona e cinque per il Real Madrid. n questa stagione, Hernández Hernández ha arbitrato due partite del Barcellona. La più recente è stata la semifinale di andata di Copa del Rey all’Estadi Olímpic contro l’Atlético de Madrid, conclusasi con un drammatico pareggio per 4-4. Il precedente caso risale alla partita di campionato contro il Siviglia al Sánchez Pizjuán il 9 febbraio, vinta nettamente dal Barcellona per 1-4.

In totale, Hernández Hernández ha arbitrato 37 partite di massima serie con il Barcellona, con un bilancio di 21 vittorie, 12 pareggi e 4 sconfitte per il club. Per quanto riguarda il Real Madrid, ha arbitrato tre delle sue partite in questa stagione: due vittorie in trasferta contro Celta (1-2) e Betis (2-1), e una vittoria in casa contro il Getafe (2-0). Nelle 35 partite di Liga arbitrate con il Real Madrid, il bilancio era di 20 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte

L’arbitro ha ammonito sette giocatori

Coadiuvato al Var da Martínez Munuera, l’arbitro ha ammonito Valverde, Asencio, Tchouameni, Inigo Martinez, Fermin Lopez, Pedri e Araujo dalla panchina.

Barcellona-Real, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Tre minuti ed è subito penalty per il Real: palla in verticale per Mbappè, rimbalza su Cumbarsì poi il francese sposta la palla saltando Szczesny e viene atterrato: rigore per l’arbitro, c’è un check del Var per controllare la posizione dell’ex Psg ma è tutto regolare. Sul gol del raddoppio di Mbappè al 14′ proteste del Barca per un presunto fallo precedente su Yamal ma anche stavolta il Var dà l’ok. Gol confermato. Al 22′ proteste del Barca: Raphinha trattenuto in area da Lucas Vazquez ma l’arbitro lascia correre.

Primo giallo al 29′ per Valverde che va sulle caviglie di Yamal. Proteste del Real sul gol di Yamal per un mani precedente di Pedri. Al 36′ giallo per Tchouameni dopo un intervento duro su Torres: ha rischiato il rosso. Al 43′ dubbi sul rigore assegnato a Mbappè: il francese va a terra prima del contatto con de Jong, il Var taglia la testa al toro e annulla per fuorigioco. Prima del riposo segna Mbappè ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Al 50′ giallo ad Asencio per fallo su Yamal. Al 52′ il Barca segna il quinto gol con Yamal su assist di Raphinha ma è tutto fermo per fuorigioco. Al 55′ giallo a Inigo Martinez per un brutto intervento su Bellingham.

Al 79′ ci sarebbe un rigore per il Barca per un braccio in area di Tchouameni, l’arbitro non interviene, viene richiamato dal Var all’on field review ma non cambia idea tra le proteste dei catalani. Subito dopo ammonito Fermin Lopez. Emozioni a non finire: arrivano altri due gol, di Tchouameni prima al 90′, annullato per fuorigioco di Mbappè, e di Fermin Lopez al 92′, ancora annullato dal Var per un fallo di mani. Finisce 4-3 una partita pazza e impossibile.