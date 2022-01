Il retroscena su Serra: Non doveva essere lui a dirigere Milan-Spezia

20-01-2022 09:35

Mentre prende contorni più nitidi la vicenda delle scuse presentate dall’Aia al Milan, con la versione ufficiosa che sarebbe stato solo il vice di Rocchi, Gervasoni, a rammaricarsi con il club rossonero dopo l’erroraccio di Serra in Milan-Spezia, aggiungendo probabilmente di aver sentito anche il designatore che pure si sarebbe detto dispiaciuto, emerge un singolare retroscena sulla decisione di spedire il fischietto torinese a San Siro lunedì scorso. Lo rivela il Giornale.

Serra a San Siro solo per le assenze di altri tre arbitri

E’ vero che Milan-Spezia era considerata una gara di seconda fascia, non particolarmente insidiosa sulla carta, ed è vero che Rocchi sta insistendo sulla linea di lanciare i giovani ma Serra, che non aveva un curriculum brillante, non doveva essere l’arbitro del match di lunedì scorso. Il Giornale scrive che “è stato designato per Milan-Spezia anche perché nel frattempo, alla squadra di Rocchi e Gervasoni, sono venuti a mancare tre arbitri (tra cui Orsato capo-delegazione) spediti a Dubai per partecipare a uno stage pre-mondiale organizzato dalla Fifa.

Per questo stesso motivo – numeri contati in una settimana piena anche di coppa Italia – Serra già designato come varista per Sassuolo-Cagliari di coppa Italia è stato riconfermato. Fortuna che ieri al Var è stato perfetto, riscattando in parte la svista con i rossoneri sul gol di Messias.

Serra perfetto al Var per Sassuolo Cagliari di Coppa Italia

Chiuso nella sala monitor a Lissone, non lontano da San Siro, nei panni dell’arbitro Var Serra è stato bravo a vedere il fuorigioco invisibile, quello che aveva permesso al Cagliari di pareggiare con Pavoletti servito da Nandez che però era in posizione irregolare.

Il fantasista uruguaiano aveva, in pratica, una spalla in offside, scovata da Marco Serra che ha poi dato al collega Matteo Marchetti la dritta giusta: rete da annullare. Oggi però Serra verrà fermato dall’Aia e non verrà designato per il prossimo turno di serie A.

SPORTEVAI