19-01-2022 19:39

Il Sassuolo si qualifica per la prima volta per i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia hanno battuto il Cagliari per 1-0 grazie al marocchino Abdou Harroui, autore della rete decisiva dopo 18 minuti del primo tempo. Il possibile pareggio di Pavoletti al 61’ è stato annullato per fuorigioco con l’aiuto del VAR.

OMNISPORT