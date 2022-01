Effetto-Serra, la grande paura dei tifosi della Juventus

18-01-2022 11:41

Continua a far parlare, e non può essere altrimenti, l’errore dell’arbitro Serra in Milan-Spezia, che al 1′ di recupero è frettoloso e si lascia scappare un fischio di troppo, che stoppa i rossoneri a un passo vantaggio. Il direttore di gara di Torino si accorge subito dell’errore, alza le mani a chiedere scusa, prova a cercare rassicurazioni all’auricolare, ma si vede costretto ad assegnare solo una punizione dal limite, vanificando la rete del 2-1 messa a segno da Junior Messias arrivata dopo il fischio.

Le scuse dell’Aia e i timori dei tifosi della Juve

Al termine della gara, conclusasi in modo ancora più clamoroso, con il gol di Gyasi al 5′ di recupero a regalare i tre punti allo Spezia, sarebbe intervenuta anche l’Associazione Italiana Arbitri per scusarsi con il Milan e provare a gettare acqua su un episodio che rischia di avere un grandissimo peso sulla stagione del Diavolo. Un errore, ovviamente, ci può stare quello di Serra, ma sui social il putiferio intorno alla vicenda scatena un vero e proprio effetto-Serra, con le scuse ufficiali dell’Aia che finiscono per scaldare ulteriormente i tifosi del prossimo avversario in campionato del Milan… la Juventus.

L’effetto-Serra sui tifosi della Juve

Il big match di domenica prossima, che vedrà i bianconeri di Massimiliano Allegri fare visita ai rossoneri si infuoca fin da ora. Su Twitter c’è chi allude: “Dopo Milan-Spezia, tutto un ‘volemose bene’, ‘scusa’, ‘no scusa tu…’. I rossoneri negli spogliatoi avrebbero consolato l’arbitro. La prossima squadra che la Juve affronterà in campionato sarà proprio il Milan…” e ancora: “Immagino la serenità del prossimo arbitro designato per il Milan... che indovinate chi incontrerà?”.

Un altro tifoso bianconero posta la foto del tocco di mano in area di Mertens nell’ultimo Juventus-Napoli e sottolinea: “Effettivamente le scuse erano dovute, dopo 28 rigori a favore nelle ultime 60 partite. Praticamente 1 ogni 2 partite. PS l’Aia si è scusata con il Milan per questo errore, che poteva essere rivisto al VAR?”.

I commenti sono davvero tanti. Qualcuno constata: “La legge della compensazione è dietro l’angolo ma tanto la Juve gioca male quindi merita di perdere anche con regali agli avversari. Mi ricordo che quando la forte era la Juve però non era così e anzi tutti erano contenti quando Davide batteva Golia”, “Alla prossima doppietta di rigoreperilMilan” e ancora: “Saremo la prossima vittima sacrificale“.

