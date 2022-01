Sondaggio - Gol di Muntari o di Messias: quale errore è più grave?

18-01-2022 14:42

A distanza di 10 anni il Milan torna protagonista di un clamoroso errore arbitrale. Il 25 febbraio 2012 va in scena il match scudetto con la Juventus: Nocerino porta subito in vantaggio i rossoneri, poi a metà primo tempo Muntari trova il raddoppio ma l’arbitro Tagliavento non convalida il gol nonostante il pallone abbia superato la riga di porta di almeno 30 centimetri. Nel finale Matri firma il definitivo 1-1 per i bianconeri e impedisce la fuga al Diavolo, che si sarebbe portato sul +4 in classifica.

Lo scorso 17 gennaio la storia si ripete, sempre a San Siro: contro lo Spezia il Milan domina, trova l’1-0 con Leao ma poi si fa raggiungere nella ripresa da Agudelo. Al 92′ Rebic viene atterrato al limite dell’area, il pallone arriva comunque al liberissimo Messias che segna ma il gol viene vanificato dal fischio dell’arbitro Serra, che aveva interrotto il gioco un istante prima del tiro del brasiliano e che si rende immediatamente conto dell’errore, scusandosi con giocatori e tifosi. Oltre al danno la beffa, perchè a recupero ormai scaduto Gyasi buca Maignan in contropiede e regala ai liguri una clamorosa vittoria, che impedisce ai rossoneri di scavalcare in classifica l’Inter, attualmente a +2 ma con una gara ancora da recuperare.

Entrambi gli errori arbitrali rischiano di incidere non poco sulla corsa scudetto del Milan, ma qual è secondo te il più grave dei due? Faccelo sapere rispondendo al nostro sondaggio!

