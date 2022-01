Mercato Juventus: Kulusevski verso l'addio. Stop per Ramsey

04-01-2022 19:00

Dejan Kulusevski verso l’addio alla Juventus già a gennaio. Il centrocampista svedese vuole giocare con continuità ed è pronto a rilanciarsi altrove: secondo le indiscrezioni sono due i club che hanno espresso interesse nei suoi confronti. La Juve, che deve cedere per comprare, sta valutando come muoversi.

Juventus: Kulusevski oggetto misterioso per Allegri

L’ex Parma non riesce a trovare la collocazione giusta nel modulo di Massimiliano Allegri, che lo usa spesso come tappabuchi in ruoli sempre diversi. E i numeri dicono tutto sulle difficoltà dello svedese, mai decisivo: per lui ventuno partite tra campionato e coppe e una rete, partendo titolare solo sei volte in campionato. Un equivoco che può essere risolto con l’addio: sulle sue tracce ci sono diversi club inglesi ed il Siviglia.

Kulusevski, arriva il Siviglia: la risposta della Juventus

Soprattutto gli andalusi sembrano fare sul serio per Kulusevski, e hanno effettuato un sondaggio per un possibile prestito: la Juventus ha aperto ad una cessione, ma vuole fare cassa e chiude un trasferimento a titolo definitivo per 35 milioni di euro. Una somma consistente che difficilmente rientrerà nel budget degli spagnoli.

La Vecchia Signora è comunque disponibile ad una cessione, e guarda soprattutto alla Premier League, dove oltre al Tottenham sono interessati anche Arsenal ed Everton.

Juventus, stop alla cessione di Ramsey

Tutto fermo invece per quanto riguarda la cessione di Aaron Ramsey, in piena rottura con la Juventus. Il giocatore era molto vicino al Newcastle, ma la pista si è decisamente raffreddata nelle ultime ore. Il gallese, che sperava di chiudere in questi giorni il suo trasferimento, dovrebbe rientrare a Torino ma è praticamente fuori squadra e da tempo non si allena più con il gruppo bianconero.

