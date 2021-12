Juventus, offerta choc per Kulusevski e Ramsey ha trovato squadra

08-12-2021 14:15

La Premier League bussa alla porta della Juventus. Due centrocampisti bianconeri, infatti, sono finiti nel mirino di Arsenal ed Everton: i Gunners avrebbero intenzioni serie per Dejan Kulusevski, i Toffees invece starebbero pensando ad Aaron Ramsey.

Juventus, l’Arsenal spinge per Kulusevski

Tra i protagonisti della risalita bianconera in campionato, c’è anche Dejan Kulusevski. Massimiliano Allegri sta puntando molto recentemente sullo svedese e il 21enne sta ricambiando la fiducia del tecnico con prove convincenti. Inevitabile perciò un interessamento da parte di altre squadre di livello, calcolando le qualità del giocatore nonostante la giovane età.

Juventus, anche l’Atalanta interessata a Kulusevski

Per Kulusevski, si è affacciata anche l’Atalanta. Miranchuk è in uscita a gennaio, per Gasperini lo svedese sarebbe il sostituto ideale del russo. Chi però sembra far sul serio per il centrocampista è l’Arsenal: come riportato da “La Repubblica”, il club londinese avrebbe intenzione di offrire 30 milioni di euro più 5 di bonus per il giocatore, con i bianconeri che invece ne chiederebbero 40 senza bonus. Una distanza minima e colmabile, nei prossimi giorni i Gunners potrebbero alzare l’offerta.

Juventus, contatti Ramsey-Everton

Chi invece ha deluso le aspettative in casa Juventus è stato Aaron Ramsey. Il gallese non ha mai convinto la piazza e, anche a causa di una serie di infortuni, la sua avventura a Torino sembra finita da un pezzo. Allegri ha provato a rilanciarlo a inizio stagione, ma il tentativo è fallito. A gennaio, l’ex Arsenal dirà addio e i bianconeri potranno così liberarsi di uno stipendio da 7 milioni di euro.

Il futuro di Ramsey potrebbe essere a Liverpool, sponda Everton. I Toffees hanno avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore e ci sono margini per arrivare al traguardo. La Juventus è disposta anche a non monetizzare, l’affare salvo colpi di scena dovrebbe andare in porto.

OMNISPORT