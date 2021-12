Juventus, caso plusvalenze: il pensiero di Max Allegri

04-12-2021 14:56

In vista del match contro il Genoa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa: “A Salerno abbiamo fatto una buona partita, ma deve essere la base da cui partire da qui a giugno. Non possiamo steccare contro il Genoa. La partita di domani è importante, dobbiamo tornare alla vittoria contro i rossoblu che vengono da due sconfitte e un pari con Shevchenko, un giovane tecnico che ha avuto una bella esperienza con l’Ucraina. Con me le partita contro il Genoa sono sempre state complicate“.

Juventus, Allegri ha qualche dubbio di formazione

Allegri ha ancora qualche dubbio di formazione: “Kulusevski e Pellegrini? Dovrebbero giocare entrambi. A Salerno abbiamo giocato con tanti giovani ed è la conferma del lavoro della società. A loro affianchiamo giocatori più esperti, che però hanno bisogno di riposare. Dobbiamo recuperare chi ha giocato di più facendoli rifiatare. Rabiot in nazionale gioca in un centrocampo a due e in questo momento fa meglio quel ruolo che la mezzala. Non ho ancora deciso chi giocherà al fianco di Locatelli, ma sono contento anche di Arthur. Abbiamo tante partite e dobbiamo prendere le decisioni migliori. Morata? Valuterò domattina se farlo giocare oppure scegliere Kean“.

Infortuni e impegni ravvicinati: il pensiero di Allegri

Capitolo infortuni, Allegri fa chiarezza e dice la sua sui tanti impegni ravvicinati: “In questi due anni di pandemia è cambiato tanto il modo di allenarsi. Il campionato è stato fermo, poi ci sono state tante partite e i giocatori hanno giocato anche in periodi in cui solitamente riposi eccetera. Sono stati due anni anomali. Sulle soluzioni penso che ci siano gli organismi preposti a valutare bene nell’interesse dello spettacolo e dei giocatori. De Sciglio e McKennie dovrebbero tornare in gruppo la prossima settimana. Ramsey non è ancora disponibile. Bernardeschi? Ha fatto bene a Salerno, mentre gli ultimi due allenamenti un po’ peggio. Sta bene comunque”.

Caso plusvalenze, Allegri: “Pensiamo al campo”

Allegri ha chiuso la conferenza stampa parlando del caso plusvalenze che sta coinvolgendo la Juventus: “L’inchiesta? Il club è uscito con i comunicati, noi dobbiamo pensare al calcio, la società ci sta dando tranquillità. Dobbiamo tornare a vincere, poi vediamo”.

OMNISPORT