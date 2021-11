Juve: Ramsey, Rabiot e Morata star in nazionale, i dubbi dei tifosi

15-11-2021 09:10

Se vedi Ramsey che segna una doppietta col Galles, Rabiot che va a segno con la Francia e Morata che segna il gol che spedisce la Spagna ai Mondiali in Qatar e sei anche juventino, beh, qualche domanda te la fai. Nessuno dei tre in bianconero sta attraversando un momento felice, anzi. Eppure quando vanno con le loro nazionali si trasformano molto spesso. E se di solito i tifosi guardano con sospetto e apprensione le soste di campionato per paura di ritrovarsi giocatori infortunati al rientro, stavolta Allegri riavrà in gruppo tutti (o quasi) galvanizzati ed entusiasti. Morata in particolare – che alla Juve spesso è contestato – in queste ore viene celebrato come un eroe in patria.

I tifosi della Juve hanno ancora fiducia in Morata

Sui social i fan bianconeri applaudono la prodezza del bomber spagnolo: “Il tanto vituperato Morata dal suo esordio con la Spagna nel 2014 è il miglior goleador con 23 gol…10 di più di qualsiasi altro suo compagno…23 su 50 presenze” o anche: “posso dire che Morata continua ad essere decisivo nelle partite importanti o qualcuno ha da ridire?”, oppure: “Posto giusto al momento giusto. E ci sta spesso. Cmq per me critiche troppo esagerate”

C’è chi osserva: “È il paradigma di quanto la Juve sia incompleta. È un grande attaccante, tra i più tecnici, ma non è un vero 9;anche lui avrebbe bisogno di un 9 vero vicino” o anche: “Con un attaccante come Ronaldo a fianco (che non è un 9) la scorsa stagione ha segnato 20 gol.. figurati con un 9 vero”.

Fioccano le reazioni: “Ha sicuramente un momento poco prolifico alla Juve dovuto anche ad un tipo di lavoro differente che gli chiede Allegri…” o anche: “I giocatori della Juve, tra ieri e oggi, tutti i goal che mancano in campionato li han segnati in Nazionale” e ancora: “Se Morata avesse saputo di essere in posizione regolare avrebbe tirato fuori”

La coincidenza dei tanti bianconeri a segno in Nazionale fa riflettere: “Ramsey, Rabiot e Morata tutti in gol nelle rispettive nazionali. Ramsey addirittura una doppietta. Speriamo siano di buon auspicio, ci attende un mese niente male…”. Qualcuno infine storce il muso: “Si allenano alla Juve per segnare nelle loro Nazionali. Bene ma non benissimo”.

