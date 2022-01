Juventus, il clamoroso retroscena su Ramsey fa infuriare i tifosi

04-01-2022 18:15

La Juventus si lancia sul mercato con tante situazioni da monitorare. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante già da tempo, ricerca che è diventata ancora più importante dopo che Alvaro Morata ha espresso la sua volontà di tornare a giocare in Spagna ma stavolta con il Barcellona.

Juventus: occhi puntati sul mercato

Dopo un inizio di stagione piuttosto complicato, i bianconeri provano ora la risalita in campionato per provare ad accedere almeno alle prime quattro posizioni della classifica che regalano la qualificazione in Champions e puntano a farlo già a partire dalla gara con il Napoli alla ripresa del campionato.

Ma anche il mercato sarà fondamentale per provare a mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa più adatta al suo tipo di calcio. Un movimento in attacco è atteso ma gli occhi dei tifosi sono puntati anche sul centrocampo dove alcuni giocatori come Rabiot e Ramsey non sono mai riusciti a rispondere alle aspettative sul loro conto.

Juve: il clamoroso retroscena su Ramsey

A rivelare un’indiscrezione sul contratto tra la Juventus e Aaron Ramsey è il giornalista Giacomo Scutiero che su Twitter scrive: “Nel contratto si legge un bonus più unico che raro nel calciomercato: all’agente Baldwin spetta la commissione (2,8 milioni) per la permanenza e non per la cessione del giocatore. Ricordiamocene quando si percepisce poca o zero fretta nel trasferire Ramsey”.

Parole che scatenano immediatamente la reazione dei tifosi bianconeri che già da tantissimo tempo hanno il dente avvelenato con il giocatore anche a causa dei suoi continui infortuni: “Assurdo inserire un bonus del genere in un contratto, non ho parole”, sostiene Gianpaolo. La gran parte dei tifosi se la prende con Fabio Paratici per questo errore: “Paratici ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare negli anni in cui ha gestito anche la parte finanziaria”.

