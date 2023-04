Sonego: "Medvedev più giocabile qui"

Il tennista azzurro spera di compiere l'impresa contro il russo

11-04-2023 19:20

Lorenzo Sonego dopo la bella vittoria in rimonta a Montecarlo contro il francese Humbert dovrà fare i conti con Daniil Medvedev, tra i più quotati per la vittoria finale: “Di sicuro è una partita dura. Lui è uno molto solido, secondo me può giocare su tutte le superfici. Magari gioca meglio sul veloce, si gioca anche poco sulla terra. Lui è da un po’ che non gioca sulla terra e quindi è ovviamente è un pochino più giocabile su questa superficie”, sono le parole riportate da Ubitennis.

Sonego ha alzato il livello quando si è trovato con l’acqua alla gola: “Devo dire che è proprio lì che mi piace giocare, quando ci sono le difficoltà ho più stimoli. Ho lo stimolo di cercare di superarle e quindi provo a tirar fuori tutto quello che ho. A volte va bene, a volte va male, ma di sicuro riesco a giocare bene in quelle situazioni. Più la partita è in bilico, più mi piace giocare”.