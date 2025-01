Sonego-Shelton agli Australian Open 2025, quando si gioca: orario, dove vederlo in tv e streaming e quel precedente a favore

Si realizza un obiettivo centrale nella carriera del tennista azzurro che raggiunge un traguardo non banale. Appuntamento con il match in notturna attorno alle 4:30 di mercoledì 22 gennaio

Non era affatto prevedibile, quel che di esaltante è riuscito a fare Lorenzo Sonego in questa edizione degli Australian Open. Il ventinovenne torinese scende in campo mercoledì 22 gennaio nei quarti di finale, miglior risultato in un torneo del Grande Slam, contro lo statunitense Ben Shelton, capace di superare al terzo turno l’azzurro Lorenzo Musetti e di dare del filo da torcere anche all’eterno Gael Monfils.

Appuntamento, dunque, con una partita di certo su livelli tecnici esaltanti: l’incontro è in programma ad orario proibitivo per i tifosi azzurri. Sveglia puntata, dunque, per quanti vogliano sostenere Sonego.

Quando gioca Sonego contro Shelton agli AO 2025

Partiamo da quando scenderà di nuovo in campo Sonego. Secondo quanto già illustrato in merito al programma degli Australian Open 2025, Lorenzo giocherà mercoledì notte 22 gennaio non prima delle 4:30 del mattino alla Rod Laver Arena.

L’avversario è Ben Shelton, giocatore esperto e molto competitivo. Forte di un destino incrociato a doppio filo con quello di Jannik Sinner campione in carica, ha superato per arrivare fino a qui Stan Wawrinka, il promettente brasiliano Joao Fonseca, Fabian Marozsan e la sorpresa Learner Tien.

L’avversario del torinese occupa, attualmente, la posizione numero 17 della classifica ATP ed accede ai quarti con un bagaglio importante. La tenuta psicologica sarà decisiva, anche su questo versante. Ricordando, inoltre, che il tabellone ci suggerisce un incrocio con Sinner di tennis e d’amicizia, visto il rapporto di stima e affetto testimoniato anche dalle dichiarazioni di entrambi.

Riassumendo, ecco le principali informazioni sull’incontro:

Partita: Sonego-Shelton

Data: 22 gennaio 2025

Orario: 4:30

Competizione: Australian Open

Diretta tv: Eurosport, Sky, DAZN, Discovery+

Streaming: Sky, Sky Go, NOW, DAZN

Dove vederla in tv e streaming

Come anticipato sopra, il match tra Sonego e Shelton verrà trasmesso, al pari delle altre partite degli Australian Open, da Eurosport, canale visibile per gli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. E così anche per quel che riguarda l’eventualità dis seguire in streaming e in mobilità l’evento.

L’incontro di Sinner si potrà vedere, sempre e solo per abbonati, su Sky Go, NOW, DAZN, il player di Eurosport e Discovery+. Per quanti abbiano sottoscritto l’abbonamento, si potrà seguire in streaming su Now il match oppure collegarsi tramite app su smart tv o smartphone e altri device per seguirla in diretta live.

Precedenti tra Sonego e Shelton

Ci sono due precedenti tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton. L’americano si è aggiudicato il primo, disputato su cemento outdoor, a Indian Wells nel 2022. Era stato un secondo turno allora l’americano si era imposto per 7-6, 3-6, 7-6. Match successivo al Roland Garros nel 2023, sulla terra battuta dove Sonego si è espresso al meglio e si è guadagnato un 6-4, 3-6, 6-3, 6-3.

A favore di Lorenzo, quest’ultimo dato che mette in evidenza come abbia battuto Ben in un torneo del Grande Slam, sulla lunghezza dei 3 su 5 senza troppo soffrire le caratteristiche in primis la mano mancina che Sonego ha dimostrato di non patire troppo.