Australian Open, Sinner sfida l’amico e talismano De Minaur per la semifinale: orario e dove vederla

Jannik Sinner affronta Alex de Minaur per un posto in semifinale all'Australian Open: orario favorevole ai tifosi italiani e dove vedere la partita

Passata la paura per il malore accusato nel terzo set del match contro Holger Rune, Jannik Sinner è pronto per tornare in campo e sfidare l’amico e idolo di casa Alex de Minaur, al primo quarto in carriera all’Australian Open, per un posto in semifinale. Orario della sfida favorevole ai tifosi italiani, che questa volta non saranno obbligati a impostare la sveglia all’alba.

Sinner-De Minaur, i precedenti

Il quarto di finale dell’Australian Open sarà il decimo confronto tra Alex de Minaur e Jannik Sinner, che ha nel tennista australiano una delle sue “vittime” preferite, nonché una sorta di portafortuna. Tutti i nove precedenti sono infatti stati conquistati dall’altoatesino, che solo in un’occasione – il loro secondo confronto, risalente all’ATP 250 di Sofia del 2020 – ha concesso un set all’aussie, approdato quest’anno per la prima volta tra i migliori otto nello slam di casa.

De Minaur porterà fortuna a Sinner anche questa volta?

Affrontare De Minaur nel corso di un torneo ha quasi sempre portato bene a Sinner, che ha vinto ben sette tornei su nove in cui ha affrontato l’australiano. Il primo confronto assoluto tra i due fu la finale delle Next Gen ATP Finals 2019 che lanciò Jannik. In seguito l’altoatesino ha conquistato anche il suo primo titolo nel circuito maggiore a Sofia nel 2020 dopo che nei quarti aveva eliminato proprio Alex.

Contro De Minaur sono arrivati anche il primo big title di Sinner, conquistato al Masters 1000 di Toronto nel 2023 e i due trionfi in Coppa Davis – nel primo con una vittoria su di lui in finale, mentre nel secondo si affrontarono in semi -, inframezzati dai trionfi all’ATP 500 di Rotterdam e alle Nitto ATP Finals della passata stagione. Chissà che anche questa volta l’incrocio con De Minaur non possa essere di buon auspicio per Sinner.

Sinner-De Minaur: orario e dove vederla

Il quarto di finale tra Sinner e De Minaur si terrà sul campo principale dell’Australian Open, la Rod Laver Arena, e aprirà il programma della sessione serale, con l’inizio del match previsto per le 9:30 italiane. Chi vorrà potrà seguire il match in Tv su Eurosport, Sky e DAZN, o in diretta streaming su Sky Go, Now, Dazn e Discovery +.

Australian Open: il tabellone completo