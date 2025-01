Australian Open, Panatta schietto su Sinner: “Una noia mortale”. Caso doping, l’ipocrisia dei tennisti: disertano tutti

Panatta rivela di aver cambiato canale nel corso del match co Giron: “Jannik sembra giocare con l’intelligenza artificiale”. Itia, incontri per parlare di doping ma disertano tutti tranne Eubanks

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Nella notte italiana Jannik Sinner scenderà in campo per la sua quarta partita agli Australian Open nel match che lo vede opposto al danese Rune e che rappresenta il primo vero banco di prova di questo torneo. In Italia a raccontare a modo suo le gesta del numero 1 al modo ci pensa Adriano Panatta con rivelazioni che fanno sorridere.

Adriano Panatta: “Match con Giron? Ho cambiato canale”

Nel corso dell’ultimo episodio della Telefonata è avvenuto il consueto duetto tra Adriano Panatta e Paolo Bertolucci dopo il match vinto da Sinner contro Giron. Una partita dominata dall’azzurro che Panatta sembra non essere riuscito a vedere fino alla fine: “E’ stata una partita inutile, io a un certo punto ho cambiato canale. Ho visto il curling perché era una noia mortale. Quello (con riferimento a Giron, ndr) ha perso quando è nato. Come fa a battere Sinner?”.

Poi l’ex capitano di Davis spiega l’atteggiamento con cui il numero 1 al mondo scende in campo: “Quando lo vedo giocare mi dà l’idea che abbia come montata un’intelligenza artificiale. Lo mette sempre nelle condizioni di giocare, almeno il 99% delle volte, il colpo giusto. Non fa mai una caz…a. Al massimo ne fa una a torneo, è una cosa che ha sviluppato grazie all’allenamento. Riesce sempre a giocare nella maniera giusta”.

L’ITIA spiega ma si presenta solo Eubanks

Una notizia poco pubblicizzata ma che viene comunque a galla e che testimonia di una certa ipocrisia nel mondo del tennis. Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo dei casi doping che hanno riguardato Sinner e Iga Swiatek, due casi che hanno riguardato due top player e hanno fatto discutere e che continuano a creare un po’ di malumori. E nel corso del tempo tanti colleghi di Jannik e della polacca hanno espresso il loro punto di vista con accuse più o meno velate e con il riferimento a una sorta di “doppi standard” messi su dall’organo indipendente che regola il doping nel tennis.

A Melbourne l’Itia ha provato a fare chiarezza sulle due vicende organizzando degli incontri con i tennisti per spiegare quello che era successo, i protocolli messi in atto e tutto quello che c’era da sapere sulle due vicende in modo da poter fornire agli atleti ulteriori mezzi e conoscenze. Ma all’incontro si è presentato soltanto lo statunitense Christopher Eubanks. Il tennista che a Melbourne è uscito sconfitto dalle qualificazioni, non solo ha partecipato agli eventi ma ha dimostrato di avere una grande conoscenza delle due situazioni studiate. Del resto si è già affacciato alla sua seconda carriera facendo da intervistatore e opinionista agli ultimi US Open.