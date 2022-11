Sorpresa Italia: Berrettini prova il recupero in Coppa Davis

25-11-2022 13:25

Matteo Berrettini prova il recupero a sorpresa per la semifinale di Coppa Davis contro il Canada. Il tennista romano, che ha dovuto saltare il quarto di finale con gli Stati Uniti per un problema fisico, si è allenato venerdì a Malaga sotto gli occhi di Volandri, e non esclude affatto un suo ritorno in campo.

“Il miracolo? Vediamo. Sto recuperando molto velocemente e oggi ho fatto il miglior allenamento da quando mi sono fatto male. Se fosse per me giocherei pure con una gamba sola, ma poi bisogna essere oggettivi e fare il meglio per la squadra”.

La prestazione degli Azzurri ha caricato Berrettini: “La squadra sta benissimo, ieri hanno giocato tutti in maniera pazzesca. Sono contentissimo che stia andando così”, sono le parole a Eurosport.

Berrettini ha un problema al piede che lo perseguita da alcune settimane: nel caso riuscisse a rientrare potrebbe sfidare Felix Auger-Aliassime, mentre Volandri dovrà scegliere chi opporre a Denis Shapovalov tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.