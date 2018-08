Sorrentino: 'Ecco cosa mi ha detto Cristiano Ronaldo'

Dopo la paura e la rabbia, il lieto fine. Chievo-Juventus ha vissuto minuti concitati quando Stefano Sorrentino è stramazzato al suolo privo di sensi dopo un duro colpo fortuito subito da Cristiano Ronaldo. Subito soccorso, il portiere dei clivensi si è ripreso ed è poi stato sostituito: in ospedale gli esami hanno evidenziato una frattura al setto nasale, un trauma contusivo alla spalla sinistra ed un colpo di frusta cervicale.

Complice la grande paura provata, la moglie dell'estremo difensore Sara Ruggeri ha attaccato in un primo momento su Instagram CR7, reo di non avere aiutato Sorrentino: "Mi sono trattenuta fino ad ora cercando di essere forte e di guardare solo ciò che di veramente importante e significativo era per me e la mia famiglia ovvero il nostro perno e la nostra colonna portante Stefano. Poi sui social leggo di tutti e faccio l'indifferente perché non voglio rovinarmi la gioia di vedere il mio compagno a casa che anche se ammaccato sorride. Ma ora guardando queste immagini mi viene solo da dire…GUARDATE LE DIFFERENZE! I campioni per essere chiamati tali per prima cosa devono essere UMANI! Mi dispiace ma non posso ammirare questo campione! Posso ammirare UOMINI VERI come la mia metà privo di conoscenza e lui Tomovic che fa il possibile per aiutarlo! Grazie a chi ha buon cuore, umanità, dignità e sani principi! VERGOGNA per chi insulta, critica, esulta o peggio ancora osserva e se ne va! Meditate gente meditate!".

La donna ci ha poi ripensato e ha tolto il post. Sorrentino in serata è intervenuto ad "Aspettando Pressing" su Canale 5: "Ronaldo non mi ha ancora chiamato, ma sono sicuro che si farà sentire perché è una leggenda".

Quindi l'annuncio poco più tardi su Instagram, dove ha rivelato il messaggio di CR7: "Ho ricevuto un messaggio di vicinanza e pronta guarigione da parte di Cristiano Ronaldo. Grazie leggenda!".

Intanto il fuoriclasse della Juventus ha postato sempre sui social una foto che lo immortala mentre si allena in palestra, il giorno dopo la partita vinta contro il Chievo. Niente riposo per il 5 volte Pallone d'Oro, che ha ricevuto oltre 6 milioni di Mi Piace.

