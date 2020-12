Sorteggi Europa League, tifosi Napoli con una paura

La qualificazione ai sedicesimi è arrivata, seppur al termine di una partita di grande sofferenza contro la Real Sociedad. E alla fine è arrivato anche il primo posto nel girone, complice il ko degli olandesi dell’Az Alkmaar a Fiume contro il Rijeka. In teoria, dunque, il Napoli dovrebbe avere un sorteggio più morbido lunedì prossimo, quando alle 13 a Nyon sarà estratto il nome dell’avversaria nel primo turno a eliminazione diretta di Europa League. I tifosi partenopei, però, hanno una grande paura.

Napoli, i precedenti terribili ai sorteggi

La storia dei sorteggi del Napoli in questi anni è emblematica. Sistematicamente gli azzurri, tra Champions ed Europa League, sono capitati nel girone più duro possibile o hanno pescato nelle sfide dirette gli avversari peggiori. Nel 2011-12 in Champions hanno beccato un gruppo difficilissimo con Bayern, Manchester City e Villarreal, poi il Chelsea (futuro campione) agli ottavi. Due anni dopo altro super gruppo con Borussia Dortmund, Arsenal e Marsiglia. Nel 2016-17, da primi nel girone di Champions League, sono stati abbinati al Real Madrid (altro futuro campione). E che dire della Champions 2018-19 (girone con Liverpool, Psg e Stella Rossa), dei quarti dell’Europa League di quello stesso anno (Arsenal) o degli ottavi dell’ultima Champions (Barcellona), per non parlare del girone difficilissimo avuto in sorte in Europa League quest’anno, con Real Sociedad, Az Alkmaar e il Rijeka che poi si è rivelato più forte di quanto potesse sembrare.

Napoli, tifosi in ansia

Per tutti questi motivi, i sostenitori azzurri sono in ansia. Tra le possibili avversarie del Napoli non ci sarà la Real Sociedad, ma tra le altre 15 ce ne sono alcune che fanno paura. “Quali sono le più insidiose: Benfica, Lille, Salisburgo e Braga? Bene, al Napoli toccherà una tra Benfica, Lille, Salisburgo o Braga“, è la certezza di Tommaso. “Più del Benfica io eviterei il Lille, che contro il Milan mi ha davvero impressionato”, scrive Paolo. Pasquale trova altre insidie: “Stella Rossa e Dinamo Kiev sono sempre tignose da affrontare, eviterei anche l’Olympiacos“. E Ciro aggiunge: “Da evitare anche il Krasnodar per questioni logistiche”.

SPORTEVAI | 11-12-2020 09:50