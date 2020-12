Napoli: Alvino bacchetta i tifosi, polemica su Twitter

Con il pareggio di ieri nella prima gara allo stadio “Maradona” il Napoli s’è assicurato il passaggio del turno ai sedicesimi di Europa League, risultato che però non è bastato per mettere gli azzurri al riparo dalle critiche dei tifosi. Dall’era Mazzarri in poi il Napoli s’è contraddistinto per un gioco offensivo e a molti supporter partenopei non è piaciuto guardare la squadra di Rino Gattuso giocare una gara per lo più di contenimento contro un avversario sì in gran forma, ma privo di campioni o grande blasone.

Alvino difende il Napoli di Gattuso

In difesa del Napoli s’è schierato Carlo Alvino, che su Twitter ha bacchettato i tifosi troppo severi nelle critiche. “Primi in un girone nato male e difficilissimo – ha scritto il giornalista in un tweet -. Doppio obiettivo raggiunto. E prima di dire il Napoli si è qualificato ma… vi ricordo che la Real Sociedad in Liga ha 5 punti più del Real e 11 più del Barca. Gli azzurri hanno carattere e grandi margini di miglioramento”.

Il giornalista promuove il Napoli, dunque, ma i tifosi non ci stanno. “Mi dispiace, questa volta non sono per niente d’accordo. Siamo stati molto fortunati sia in Olanda che oggi. Sicuramente c’è carattere ma i numeri della partita parlano chiaro. A me non interessa vincere a ogni costo ma vedere bel gioco che, da un anno a questa parte, manca”, commenta Andrea.

Per i tifosi è inaccettabile la prova degli azzurri

Napolifan97, invece, ridimensiona la Real Sociedad: “Stanno la perché Real e Barça stanno facendo ridere. Ora vediamo di non far passare i nostri avversari per i Galacticos, per favore ragazzi”. Per Vincenzo la prestazione degli azzurri non è stata accettabile: “Sì ma Carlo così si va da poche parti, subire per 95 minuti una ottima squadra, per carità, in casa, è inaccettabile, Fabian un ectoplasma che dovrebbe riposare..non vedo miglioramenti… spero di sbagliarmi”.

Per Roby il problema è nella scelta degli uomini: “Speriamo torni presto Oshimen… e punterei tutto su Politano a destra con Lozano a sinistra. Serve velocità.. lì davanti con Insigne e Mertens siamo lenti e prevedibili”. Ma tra i tifosi c’è anche chi la pensa come Alvino: “Passiamo il turno da primi nel girone e ‘sta gente si lamenta sempre… mah”.

SPORTEVAI | 11-12-2020 08:59