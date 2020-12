Varriale: Napoli, non è stata una partita seria per tutti i 90'

Il pareggio di ieri, nel giorno della prima assoluta del “Diego Armando Maradona” di Napoli, ha permesso sia agli azzurri di Gattuso, come primi nel girone, che alla Real Sociedad di accedere ai sedicesimi di Europa League. Un grazie va al Rijeka che a sorpresa ha battuto l’Az ma il finale di partita a Fuorigrotta ha lasciato perplessi un po’ tutti. Le due squadre si sono accontentate e anche tra gli stessi tifosi napoletani serpeggiava la parola “biscotto”. Sul tema è intervenuto anche Enrico Varriale.

Varriale parla di gara seria ma non nel finale

Il vicedirettore di Raisport su twitter commenta la gara scrivendo (con qualche errore): “Comincia con una pari che vale il primato nel girone la prima partita del Napoli nello stadio Diego Armando Maradona. Partita seria, tranne i 3 minuti finali, con la Real Sociedad, avversario forte, degno del secondo posto in Liga, e che si qualifica con merito. In gol Zelinsky”.

Per molti tifosi è stato un biscotto a Fuorigrotta

Fioccano i commenti: “Nemmeno nel calcio dilettantistico si assiste a minuti di recupero simili a quelli di Napoli – Real Sociedad!” o anche: “Non è un BISCOTTONE secondo lei???” oppure: “Partita non seria… Ennesima formazione messa in campo in modo surrealistica e il mister non sa leggere le partite in corso di svolgimento”.

Varriale sotto accusa per gli errori nel tweet

Poi iniziano i commenti, specie da parte dei tifosi juventini che a Varriale non perdonano mai nulla, sugli errori contenuti nel testo: “Lei ha scritto “comincia con un pari la prima partita”. Che significa in italiano? Casomai “finisce con un pari ecc ecc… ” o anche: “L’italiano, Varriale…”.

In particolare in tanti si soffermano sul nome sbagliato dell’autore del gol del Napoli: “Mi scusi signor Varriale, chi è Zelensky?” o anche: “Si scrive Zielinski” e ancora: “Zielinski non Zelinsky ripetiamo insieme, Zielinski non Zelinsky ripetiamo insieme, Zielinski non Zelinsky ripetiamo insieme” e infine: “Neanche i nomi dei calciatori della tua squadra del cuore sai scrivere”.

SPORTEVAI | 11-12-2020 09:26