“Sorteggio Champions truccato per favorire il Napoli”

Le accuse arrivano dall'Inghilterra, dove non hanno preso bene gli incroci tra Chelsea e Real Madrid e City e Bayern Monaco

18-03-2023 12:17

Il sorteggio di Champions è stato truccato per favorire il Napoli. Le pesanti accuse arrivano dall’Inghilterra. Molti tifosi hanno invaso i social, sicuri che si sia voluta agevolare la squadra azzurra. Il Chelsea ha pescato il Real Madrid per la terza volta di fila: nel 2021 i Blues furono eliminati in semifinale, nella scorsa stagione ai quarti. “Real Madrid vs Chelsea per tre anni di fila è strano” hanno scritto. Si considera poi bizzarro che Manchester City e Bayern Monaco siano dalla stessa parte di tabellone. Dietro ci sarebbe dunque un complotto per permettere al Napoli di arrivare a Istanbul: “Hanno spianato la strada al Napoli per raggiungere la finale”.